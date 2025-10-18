Ucraina, l'Ue: "I Paesi membri possono autorizzare un corridoio aereo per Putin"

I missili da crociera a lungo raggio Tomahawk tornano al centro della scena nella guerra tra Ucraina e Russia. È l'Editorial Board del Wall Street Journal questa volta a esortare il presidente Usa Donald Trump a consegnarli all'Ucraina, con un articolo di opinione pubblicato oggi. "Date i Tomahawk all'Ucraina, signor Presidente", è il titolo del pezzo in cui si argomenta che i missili potrebbero "essere un punto di forza per la pace, alterando la capacità di Vladimir Putin di portare avanti la sua guerra estenuante". Ieri il presidente Usa, ricevendo Volodymyr Zelesnky alla Casa Bianca, ha affermato che "la speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk" e ha rimarcato che gli Stati Uniti ne "hanno bisogno" e che non possono rimanere senza. Intanto sull'incontro tra Trump e Vladimir Putin si è espressa la commissione Ue, con un messaggio del portavoce. "I Paesi membri possono concedere deroghe individuali alla chiusura dello spazio aereo europeo" nei confronti della Russia: spetta ai governi nazionali "autorizzare tali eccezioni".

Intanto le autorità ucraine hanno riferito che la Russia nella notte ha attaccato con 164 droni e tre sistemi missilistici terra-aria S-300. Di questi droni, 136 sono stati distrutti nel nord, sud, est e centro dell'Ucraina.

Ucraina: Wsj, Trump dia missili Tomahawk a Kiev L'Editorial Board del Wall Street Journal ha esortato il presidente Usa Donald Trump a consegnare all'Ucraina i missili Tomahawk. "Date i Tomahawk all'Ucraina, signor Presidente", è il titolo di un articolo di opinione pubblicato oggi dal quotidiano statunitense. "I missili da crociera a lungo raggio potrebbero essere un punto di forza per la pace, alterando la capacità di Vladimir Putin di portare avanti la sua guerra estenuante", si legge nell'articolo. Ieri il presidente Usa, ricevendo Volodymyr Zelesnky alla Casa Bianca, ha affermato che "la speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk" e ha rimarcato che gli Stati Uniti ne "hanno bisogno" e che non possono rimanere senza.