"È un Ufo". Cosa svela il video del pallone abbattuto nel 2023

Una foto sfocata e un video, tanto è bastato per riaccendere l'argomento UFO ma, soprattutto tornare ad uno degli episodi più strani ed enigmatici accaduti lo scorso anno. L'immagine diventata subito virale sui social, mostra una sorta di lettera C rovesciata di forma perfettamente sferica volare sui celi dell'Alaska prima di essere abbattuta da un caccia americano nel febbraio del 2023. Proprio nello stesso periodo in cui scoppiò lo scandalo dei palloni spia cinesi che avevano scatenato una crisi internazionale.

Due enigmi nello stesso periodo di cui uno, quello dei palloni cinesi, alla ribalta delle cronache mondiali, mentre l'altro, quello del presunto UFO, di cui pochi fecero cenno. Per questo ora che la foto è stata pubblicata, la vicenda assume tutti i contorni di un vero e proprio thriller internazionale.

L'avvistamento

L'oggetto che volava ad altissima velocità fu avvistato inizialmente in Alaska per poi dirigersi, e sconfinare, nello spazio aereo canadese che fece subito scattare l'allarme del Norad (Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America) che fece alzare in volo alcuni jet. L'oggetto, che si presume non abbia risposto alla richiesta di identificazione, venne quindi abbattuto, proprio come i palloni spia, con un missile Aim 9X sparato da un F-22 Raptor l'11 febbraio 2023.

La cosa particolare che i rottami non furono mai ritrovati, nè venne data notizia sulla loro fine, e l'attenzione mondiale si concentrò sul pallone spia cinese (mai dichiarato tale dalla Cina) che venne abbattuto mentre volava indisturbato sui cieli americani.

La pubblicazione della foto

Sulla questione intervenne all'epoca anche il presidente Biden raccontando come non ci fosse nessun tipo di relazione tra gli eventi ovvero che non si trattata di un altro sofisticato mezzo utilizzato per spiare, ma la foto che ora sta girando ottenuta dal network canadese CTVNews grazie a una richiesta di accesso alle informazioni (Foia,- ovvero il Freedom of Information Act, la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni), solleva però molti dubbi.

Gli esperti hanno messo in campo varie ipotesi basandosi sull'immagine che presenta però molte criticità rendendo anche difficile una corretta spiegazione. Non si comprende bene da quale angolazione sia stata scattata e sembrerebbe, anche questo, una sorta di pallone metallico, anche se ad una prima occhiata veloce viene percepito in maniera netta, proprio per quello che sembra, ovvero un UFO.

Le parole del primo ministro canadese

Ad unire i puntini, proprio lo scorso anno anche il primo ministro canadese Trudeau, parlò di una collaborazione con gli USA per proteggere lo spazio aereo nordamericano, anche se alla fine di quell'oggetto strano non si seppe più nulla fino alla pubblicazione della foto di oggi, che, come riportato da molti quotidiani internazionali, solleva più dubbi che risposte.

Di cosa si tratta realmente rimane un mistero che oscilla tra l'incredibile visita di un oggetto volante arrivato da un altro pianeta, a, più semplicemente,