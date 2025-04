Aggredisce le hostess e cerca di entrare nella cabina di pilotaggio. Paura sull'aereo per Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di fortissima tensione a bordo di un aereo dell'American Airlines, dove un passeggero ha dato in escandescenze, aggredendo le hostess e cercando di accedere alla cabina di pilotaggio. La situazione all'interno dell'aeromobile si è fatta così pesante da costringere il pilota a invertire la rotta e a tornare all'aeroporto di partenza.

L'episodio si è verificato nella giornata dello scorso lunedi 7 aprile 2025. L'aereo dell'American Airlines era decollato da New York ed era diretto alla scalo di Milano, quando è accaduto uno spiacevole imprevisto. Dopo quattro ore di viaggio, uno dei passeggeri si è infuriato con le hostess per ragioni ancora poco chiare. Quel che è certo, è che il soggetto ha perso completamente il controllo. Prima ha aggredito il personale di volo, poi ha provato a introdursi in cabina. Tutto ciò sotto gli occhi attoniti e atterriti degli altri passeggeri.

"Tutto è iniziato perché non ha potuto scegliere cosa mangiare" , ha raccontato una delle persone presenti alla CBS News. A detta della testimone, il passeggero pretendeva un alimento diverso da quelli proposti, ed esigeva di averlo subito. Non solo. L'uomo avrebbe voluto cambiare posto e sedersi vicino al corridoio, dal momento che con lui si trovava un bambino. Alla risposta negativa dell'equipaggio avrebbe perso le staffe.

La situazione si è aggravata in fretta, anche perché non era presente il personale di sicurezza. Gli assistenti di volo si sono trovati costretti ad affrontare la situazione da soli. In breve si è scatenato il panico, mentre passeggeri e hostess chiedevano a gran voce se a bordo fossero presenti dei poliziotti o dei militari.

Alla fine il pilota ha preso la decisione di invertire la rotta. Il volo dell'American Airlines ha fatto ritorno al JFK di New York, causando non pochi disagi ai passeggeri. Pare che l'uomo non abbia subito conseguenze per quanto fatto.