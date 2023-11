"Urina, feci e candeggina nel cibo della mensa, bimbi malati", bidello in manette

È accusato di aver contaminato il cibo della mensa di una scuola del New Jersey con saliva, urine, feci e candeggina: per questo motivo il 25enne Giovanni Impellizzieri, bidello presso la Elizabeth Moore School nel distretto scolastico di Upper Deerfield, dovrà ora difendersi dall'accusa di violenza aggravata, condotta pericolosa nei confronti di minori e manomissione di cibo.

Le autorità scolastiche sono entrate in azione la settimana scorsa, grazie a una soffiata che ha portato la loro attenzione sul contenuto caricato sui social media dallo stesso responsabile: in uno di questi Impellizzieri compiva "atti sessuali con oggetti inanimati" all'interno della mensa. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il bidello ha contaminato il cibo della mensa destinata ai bambini con fluidi corporei come saliva, urina e persino feci. Il 25enne ha anche sostituito la salamoia di alcuni cetrioli con della candeggina, con l'evidente intento di colpire proprio i piccoli studenti della scuola. In uno dei filmati analizzati dalla polizia, Impellizzieri avrebbe utilizzato del pane per compiere atti sessuali e, dopo averlo sputato, lo avrebbe rimesso a disposizione di tutti alla mensa scolastica.

Sotto choc, ovviamente, i genitori dei bimbi, che si dicono preoccupati per le conseguenze sulla salute dei propri figli. "I bambini si ammalano, hanno diarrea, vomito, e diamo la colpa a un virus intestinale quando in realtà potrebbe essere epatite, potrebbe essere un'intossicazione alimentare" , ha commentato Cristencia Jenkins, la madre di un'alunna della Elizabeth Moore School, come riportato dal The Mirror.

"Non avevo assolutamente idea di che cosa stesse accadendo, nessuna" , ha riferito Natalie Schmidt alla NBC15. "Sto impazzendo in questo momento" , ha aggiunto, "ora devo prendere mio figlio e fargli fare degli esami medici completi perché non ho assolutamente idea di che cosa abbia ingerito".

Per ora Impellizzieri resta ricoverato in ospedale, pertanto si attendono le dimissioni per procedere nei suoi confronti: si sta ora provvedendo a prelevare da lui dei campioni per valutare se sia affetto da qualche patologia che potrebbe essere stata trasmessa.

Secondo quanto riferito dal procuratore della contea di Cumberland, il 25enne lavorava nella scuola dal settembre del 2019: gli investigatori sono all'opera per tentare di comprendere in quale momento siano avvenute tutte queste manomissioni.