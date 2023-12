Usa, auto contro suv presidenziale: paura per Biden e la First lady (illesi)

Un'auto appartenente alla colonna di veicoli che scorta il presidente degli Stati Uniti è stata investita da una berlina argentata ieri sera a Wilmington, in Delaware, dove si trovavano Joe Biden e sua moglie Jill. Il presidente e la First lady erano lontani dall'incidente e pertanto sono rimasti illesi.

Biden è stato ripreso dalle telecamere nell'esatto momento in cui il Suv presidenziale (non la sua vettura personale, la Cadillac nera corazzata) parcheggiato insieme a tutti gli altri è stato colpito dalla berlina: le immagini mostrano il capo della Casa Bianca affacciarsi incuriosito e allo stesso tempo spaventato dal marciapiede dopo il forte boato generato dall'impatto.

Marito e moglie erano appena usciti dalla sede centrale del comitato elettorale a Wilmington. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20:09 (ora locale). Per precauzione le guardie del corpo hanno portato via il presidente. La macchina responsabile dello schianto è stata immediatamente circondata dai membri del Secret service (il servizio di scorta della Casa Bianca), che hanno puntato le armi contro il conducente. L'uomo alla guida ha alzato le mani al cielo senza opporre resistenza.