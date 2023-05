Armato di mazza da baseball irrompe nell'ufficio di un deputato dem. Paura negli Usa

Un uomo armato con una mazza da baseball ha attaccato due membri dello staff del Congresso dopo aver fatto irruzione nell'ufficio distrettuale di Gerald E. Connolly. A dare la notizia è stato lo stesso deputato democratico della Virginia, diffondendo un comunicato e specificando che " qualcuno si è approfittato della disponibilità verso il pubblico del mio staff per commettere un atto di violenza ". L'aggressore, che ha ferito un funzionario ed una stagista al suo primo giorno di lavoro, è stato arrestato.

L'aggressione con una mazza da baseball

Connolly ha denunciato che due membri del suo staff sono stati feriti nel suo ufficio a Fairfax da un uomo che brandiva una mazza da baseball. "Un individuo è entrato nel mio ufficio distrettuale armato di una mazza da baseball e ha chiesto di me prima di commettere un atto di violenza contro due membri del mio staff" , ha riferito. Entrambi sono stati portati in ospedale con ferite non gravi.

Il sergente Lisa Gardner, portavoce della polizia di Fairfax City, ha dichiarato in conferenza stampa che l'aggressore è entrato nell'ufficio di Connolly intorno alle 10:30 brandendo quella che sembrava essere una mazza da baseball di metallo. All'interno della stanza, ha colpito due membri del personale nella parte superiore del corpo.

L'autore del gesto

Il deputato dem ha raccontato alla Cnn che l'aggressore è entrato nel suo ufficio aggredendo due dei suoi collaboratori con una mazza di metallo. Ha colpito un assistente anziano alla testa e una stagista al fianco.

L'aggressore, un elettore del distretto di Connolly che quest'ultimo ha detto di non conoscere, ha causato anche ingenti danni materiali, frantumando i vetri di una sala conferenze e rompendo vari computer.

Il sospetto, che la polizia ha identificato nel 49enne di Fairfaz, Xuan Kha Tran Pham, è accusato di lesioni dolose aggravate e ferite dolose. "In questo momento non è chiaro quale possa essere stata la motivazione del suo gesto ", ha fatto sapere la United States Capitol Police (USCP).

Le parole di Connolly

Il signor Connolly rappresenta una fascia dei sobborghi della Virginia del Nord a ovest di Washington. È stato eletto per la prima volta al Congresso nel 2008. In una dichiarazione dopo l'attacco, come ha riportato il New York Times, ha affermato di avere " la migliore squadra del Congresso ".

" Il personale del mio ufficio distrettuale si mette a disposizione degli elettori e dei membri del pubblico ogni giorno ", ha affermato Connolly. " Il pensiero che qualcuno possa approfittare dell'accessibilità del mio staff per commettere un atto di violenza è inconcepibile e devastante ", ha aggiunto.

L'attacco arriva in mezzo ad un aumento delle minacce e dei discorsi politici violenti contro i membri del Congresso. Ricordiamo che a ottobre un intruso ha picchiato il marito della rappresentante Nancy Pelosi, Paul, nella loro casa di San Francisco.