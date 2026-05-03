Usa, nuova arma nucleare anti-bunker: la svolta strategica nella deterrenza globale

In una fase di competizione tra potenze sempre più marcata e di un sistema internazionale in rapido irrigidimento, gli Stati Uniti stanno aggiornando in modo selettivo la propria postura nucleare. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, attraverso la National Nuclear Security Administration, ha inserito nel bilancio 2027 una nuova linea di sviluppo destinata al sistema Nuclear Deterrent System–Air-delivered (NDS-A), con uno stanziamento iniziale vicino ai 100 milioni di dollari.

Il progetto rientra nella struttura di sviluppo denominata Phase 6.X, che scandisce tutte le tappe del ciclo di vita delle testate nucleari statunitensi. In questo stadio iniziale il programma è ancora in una dimensione concettuale e di definizione operativa, ma l’indirizzo politico-strategico è già chiaro: rafforzare la capacità di colpire obiettivi sotterranei profondamente protetti, sempre più diffusi nelle architetture difensive di potenze come Russia e Cina.

Il limite delle capacità attuali e il nodo delle infrastrutture sotterranee

L’evoluzione delle difese e la crescente dispersione delle infrastrutture militari hanno reso più complesso l’impiego degli strumenti esistenti. Oggi l’unico ordigno nucleare statunitense progettato specificamente per questo tipo di bersagli resta la B61-11, derivata da una precedente versione della famiglia B61 e modificata per aumentare la capacità di penetrazione nel terreno.

Si tratta di un sistema con potenza elevata ma numericamente limitato e con margini operativi ristretti. Le successive varianti della stessa famiglia hanno introdotto miglioramenti in termini di precisione e flessibilità d’impiego, senza però sostituire la funzione originaria della B61-11. Anche la B61-13, più recente, è stata pensata per scenari di impiego diversi, mentre la B83-1 rimane un’arma di potenza estrema, non ottimizzata per bersagli profondamente interrati.

Nel tempo, diversi tentativi di sviluppare una nuova capacità di penetrazione strategica sono stati ridimensionati o interrotti, anche per ragioni politiche e di controllo degli armament i. Il dibattito interno negli Stati Uniti, tra esigenze di deterrenza e vincoli normativi, ha infatti più volte frenato programmi percepiti come potenzialmente destabilizzanti per l’equilibrio nucleare internazionale .

La nuova logica della deterrenza e il ritorno della profondità strategica

Il riemergere dell’interesse per sistemi anti-bunker riflette un cambiamento più ampio nella logica della deterrenza. Le infrastrutture militari avversarie sono sempre più spesso collocate in profondità, protette da sistemi di difesa aerea stratificati e integrate in reti complesse di comando e controllo. Questo ha reso meno efficaci alcune capacità tradizionali e ha spinto verso una revisione degli strumenti disponibili.

La modernizzazione della triade nucleare americana si muove lungo questa direttrice. Il programma B-21 Raider per la componente aerea, il sistema Sentinel per i missili intercontinentali e la classe Columbia per la componente navale delineano un assetto pensato per garantire continuità operativa anche in scenari di conflitto ad alta intensità.

Allo stesso tempo, Washington osserva con attenzione l’evoluzione delle dottrine militari di Russia e Cina, entrambe impegnate nel rafforzamento di strutture sotterranee, dai centri di comando alle basi missilistiche, progettate per resistere anche a un primo colpo. Questo sviluppo contribuisce a ridefinire il concetto stesso di vulnerabilità strategica.

Rischi di escalation

Dentro questa architettura, il programma NDS-A rappresenta un tassello mirato: non una rivoluzione, ma un adeguamento preciso alle nuove condizioni del campo strategico. L’obbiettivo è mantenere credibile la capacità di deterrenza anche contro bersagli che, per profondità e protezione, erano diventati sempre più difficili da raggiungere.

Tuttavia, questa evoluzione non è priva di implicazioni. Il rafforzamento delle capacità anti-bunker, secondo alcune analisi, potrebbe essere percepito da altri attori nucleari come un tentativo di acquisire vantaggi in scenari di first strike, alimentando diffidenze e potenziali dinamiche di escalation. In un ambiente già segnato dalla crisi dei regimi di controllo degli armamenti, a partire dalle difficoltà di rinnovo di accordi come il New START, ogni innovazione tecnologica rischia di avere effetti sistemici.

Una deterrenza da ridefinire

La direzione è chiara: non si tratta solo di aggiornare un arsenale, ma di preservare un principio classico della deterrenza, quello per cui nessun obiettivo strategico deve poter essere considerato realmente al sicuro.

In questo senso, il programma NDS-A, per Washington, segnala una trasformazione più profonda: il ritorno della “profondità strategica” come elemento centrale del confronto tra grandi potenze.

Una dinamica che, se da un lato rafforza la credibilità della deterrenza, dall’altro riporta il sistema internazionale verso logiche di competizione strutturale che ricordano, per alcuni aspetti, le fasi più tese della Guerra Fredda, seppur in un teatro tecnologico e geopolitico profondamente diverso.



