Usa, pochi controllori di volo. L'appello di Musk: "I pensionati tornino a lavoro"

Elon Musk ha esortato i controllori del traffico aereo in pensione a tornare ai loro posti di lavoro visto il deficit nazionale riguardante l'intero settore. Il Dipartimento per l'efficienza governativa presieduto dal fondatore di Tesla aveva trascorso le ultime settimane a tagliare addetti, impiegati statali e funzionari, salvo poi accorgersi che gli Stati Uniti soffrono di carenza di manodopera in alcuni settori strategici. "C'è carenza di controllori di volo di alto livello. Se siete andati in pensione, ma siete disposti a tornare al lavoro, prendetelo in considerazione ", ha scritto lo stesso Musk su X. Ricordiamo che l'amministrazione guidata da Donald Trump aveva recentemente iniziato a licenziare centinaia di lavoratori della Federal Aviation Administration (FAA), compreso il personale assunto per il radar FAA e per la manutenzione degli aiuti all'atterraggio e alla navigazione. Un passo forse più lungo della gamba che ha costretto il "Doge" a fare parziale retromarcia.

La retromarcia di Musk

Musk ha dunque invitato i controllori del traffico aereo in pensione a prendere in considerazione l'idea di tornare al lavoro a causa della carenza di personale. La carenza di personale, infatti, affligge da tempo questo settore, finito tra l'altro nell'occhio del ciclone dopo una mortale collisione in volo al Reagan National Airport e diversi altri incidenti ravvicinati tra aeromobili in altri aeroporti degli Stati Uniti. Attenzione però, perché la soluzione del Doge rischia di avere lo stesso effetto di un buco nell'acqua. Come ha sottolineato il sito Axios, la legge statunitense richiede che i controllori del traffico aereo vadano in pensione entro " l'ultimo giorno del mese " in cui compiono 56 anni. Il segretario ai trasporti può esentare i controllori " che hanno competenze ed esperienza eccezionali " dalla separazione automatica, ma solo fino a quando quella persona non compie 61 anni. Non solo: i controllori del traffico aereo devono inoltre superare visite mediche annuali che prevedono severi requisiti fisici, come una vista 20/20, un udito sufficiente e livelli di pressione sanguigna adeguati.

Il Segretario ai trasporti Sean Duffy ha annunciato un piano per " potenziare " le assunzioni dei controllori di volo, riducendo così i passaggi del processo di assunzione e aumentando gli stipendi iniziali. Duffy ha dichiarato in un'intervista a Fox News che intende " fare un'offerta " ai controllori del traffico aereo per consentire loro di restare più a lungo, oltre l'età pensionabile obbligatoria di 56 anni. Tuttavia, la National Air Traffic Controllers Association, il sindacato che rappresenta i controllori del traffico aereo del Paese, ha dichiarato a Flying Magazine che la proposta non è la soluzione per colmare migliaia di carenze.

Tagli e carenze

" La soluzione alla crisi del personale ATC è un impegno a lungo termine nell'assunzione, nella formazione e nel mantenimento dell'esperienza di tutti i controllori del traffico aereo altamente qualificati e formati ", ha affermato il sindacato, osservando che il prossimo anno solo decine di controllori del traffico aereo in 35 strutture raggiungeranno quota 56 primavere. Nel frattempo centinaia di dipendenti della FAA sono stati licenziati all'inizio di questo mese, a seguito dei tagli su larga scala che hanno scosso la forza lavoro federale. I suddetti tagli sono arrivati inoltre poche settimane dopo che un aereo dell'American Airlines si è scontrato con un elicottero Black Hawk prima di atterrare all'aeroporto nazionale Reagan Washington. L'incidente in questione, per la cronaca, ha causato la morte di tutte le 67 persone ed è stato uno dei peggiori incidenti aerei degli ultimi 20 anni.

Gli aeroporti sono ancora sotto organico per quanto riguarda i controllori del traffico aereo e la FAA sta cercando di coprire circa 3.000 posti. Trump ha fatto sapere che discuterà con i legislatori una potenziale legge per rinnovare e migliorare i sistemi di sicurezza aerea del Paese. In ogni caso i tagli, a livello generale, proseguono. Il presidente americano e Musk hanno pianificato di licenziare quasi l'intero staff del bureau per la tutela finanziaria dei consumatori. I lavoratori che lasceranno la loro postazione saranno 1.700 e bloccheranno di fatto l'operato dell'ufficio.

I licenziamenti di massa sono stati pianificati all'inizio del mese e intendono lasciare solo 5 dipendenti, il minimo consentito dalla legge: un numero irrisorio che implica di fatto la chiusura del bureau e l'integrazione del personale in altri uffici.