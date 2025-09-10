Utah, proiettile contro l'attivista conservatore Kirk durante un evento in un campus

L'odio contro la destra nel mondo colpisce di nuovo, e dall'intolleranza via social si passa ai fatti. L'attivista conservatore statunitense Charlie Kirk è stato raggiunto da almeno un colpo di arma da fuoco mentre stava parlando a un evento pubblico alla Utah Valley University di Orem, nello Utah. Il video che circola online immortala l'esatto momento in cui Kirk viene colpito (da circa 180 metri di distanza) e di conseguenza sbalzato dallo sgabello su cui era seduto all'interno di una tenda. È stato tempestivamente trasportato in ospedale, dove ora è ricoverato in condizioni critiche. Un alert della Utah Valley University ha riferito che un singolo colpo è stato sparato nel campus verso un relatore ospite. Una persona è stata arrestata perché sospettata di aver fatto partire lo sparo contro Kirk.

Il campus è stato immediatamente messo in lockdown: rimarrà chiuso per il resto della giornata. I presenti hanno riferito di aver visto Kirk mentre veniva colpito vicino al collo durante una sessione di domande e risposte con gli studenti. Jason Chaffetz, ex deputato statunitense presente all'evento con la figlia, ha definito " scioccante " la violenza scatenata contro Kirk e ha svelato alcuni dettagli su quanto accaduto: " Tutti sono caduti a terra, si sono dispersi. Il colpo è arrivato dritto verso di lui ". Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha assicurato che l'aggressore verrà assicurato alla giustizia: " La violenza non ha posto nella nostra vita pubblica. Gli americani di ogni orientamento politico devono unirsi nel condannare questo atto ". Solidarietà è arrivata anche da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio italiano: " Siamo sconvolti di fronte a tanta violenza. Ci stringiamo attorno a lui e alla sua famiglia ".

" Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica ", ha scritto Donald Trump sul social Truth. Gli ha fatto eco il vicepresidente J.D. Vance: " Dite una preghiera per Charlie Kirk, un brav'uomo e un giovane padre ".

Kirk è un fervente sostenitore di Trump. È un commentatore e conduttore di podcast; può vantare milioni di follower.

Ma è noto soprattutto per essere il fondatore diun'organizzazione no-profit (presente in centinaia di campus universitari in tutto il Paese) che si pone l'obiettivo di diffondere idee conservatrici tra gli studenti dei campus statunitensi: fondata da Charlie Kirk e Bill Montgomery, ogni anno ospita diverse conferenze su vari argomenti (dal Teen Student Action Summit allo Young Women's Leadership Summit, passando per lo Young Black Leadership Summit e l'Americafest).