Usa, l'avviso delle autorità per l'uragano Helene: "Scrivete i nomi sulla pelle per essere identificati"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha provocato la morte di tre persone e danni ingenti prima di essere finalmente declassato a categoria 2. L'uragano Helene in Florida, negli Stati Uniti, ha messo in ginocchio l'intero territorio con un milione di case al buio. Le raffiche di vento violente hanno alzato il livello dell'acqua in maniera così spropositata da dare origine a inondazioni catastrofiche. Sulla base dei dati radar Doppler del National Weather Service (NWS), come ha annunciato il Centro uragani statunitense (NHC), l’occhio dell’uragano Helene ha toccato terra nella regione di Big Bend, nel nord-ovest della Florida, intorno alle 23.10.

L'uragano

Il turbine ha toccato terra appena a est della foce del fiume Aucilla, circa 40 km a sud-est della capitale dello Stato Tallahassee che ha una popolazione di circa 200mila abitanti. Con venti che soffiavano a 225 km/h, Helene era stato classificato di categoria 4, su una scala di 5. Helene ha scaricato forti piogge e il rischio di sommersione del mare ha particolarmente preoccupato le autorita. Il livello dell’acqua poteva salire fino a sei metri in alcuni punti della costa, pari all’altezza di un edificio di due piani. Lo scenario spettrale, prima del declassamento dell'uragano, è stato accompagnato da onde distruttive che hanno creato disagi agli abitanti del luogo.

Senza corrente in Florida

A causa della caduta degli alberi, ieri sera, circa un milione di case erano senza elettricità in Florida, secondo il sito web poweroutage.us. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato i residenti a prestare attenzione agli appelli all’evacuazione lanciati dalle autorita. "Prendete la cosa sul serio e fate attenzione" , ha insistito. Sulla costa vicino a Tallahassee, molte persone sono fuggite, avendo protetto le finestre delle loro case con tavole di legno, e la maggior parte delle attivita commerciali ha chiuso. Ma alcuni, come John Luper, hanno deciso di rimanere nonostante gli ordini di evacuazione.

I nomi scritti sul corpo

Le autorita della contea di Taylor, in Florida, hanno chiesto ai residenti che non hanno seguito gli inviti ad andarsene di scrivere i loro nomi sui corpi con pennarelli indelebili, per aiutarli a identificarli in caso di morte. Ieri sera, il governatore della Florida Ron De Santis ha chiesto ai residenti che erano ancora in grado di evacuare di farlo, e agli altri di barricarsi in casa e di non uscire fino al mattino seguente. Georgia, Tennessee e South Carolina, in ogni caso, risentiranno degli effetti dell’uragano. In Florida e stato imposto lo stato di emergenza in quasi tutto lo Stato. Circa 3.500 soldati della Guardia Nazionale sono stati mobilitati e altri 2mila sono disponibili in caso di necessita. Diversi aeroporti, tra cui Tallahassee e Tampa, sono stati chiusi.

L'uragano declassato

Intanto, oggi l’uragano Helene e stato declassato a categoria 2, poche ore dopo aver colpito la costa sud-orientale degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato i meteorologi Usa.

"L’uragano Helene e ora un uragano di categoria 2"

, ha dichiarato il National Weather Service (NWS) di Tallahassee, capitale della Florida, su X, mentre il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha riportatomassimi di 175 km/h (175 mph).