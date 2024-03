"Uso ketamina. Ma gli investitori...". La rivelazione di Elon Musk

Fa uso di ketamina, sì. Ma "nel miglior interesse degli investitori". In un'intervista, Elon Musk ha confermato di fare uso di "piccole quantità" di ketamina ogni due settimane. L'assunzione della sostanza - ha assicurato il magnate di Tesla e Space X - avviene però sotto prescrizione medica e non rientra dunque in un comportamento di abuso. Parlando su YouTube con l'ex conduttore della Cnn, Don Lemon, l'imprenditore sudafricano multimilionario ha inoltre spiegato che per gli investitori "ciò che conta è l'esecuzione" e quindi - ha aggiunto - "se c’è qualcosa che sto prendendo, dovrei continuare a farlo".

"Ci sono dei momenti in cui nel mio cervello c'è uno stato chimico negativo simile alla depressione", ha affermato Musk, sostenendo che la sostanza prescritta dai medici lo aiuterebbe ad alleviare quella condizione. "La ketamina mi aiuta a uscire dalla negatività", ha detto. E ancora, soffermandosi sull'argomento, ha proseguito: "Non penso di averne abusato. Lavoro sedici ore al giorno e non ci sono situazioni in cui posso permettermi di essere fuori gioco". Il magnate ha inoltre precisato di aver parlato in passato su X del proprio uso della sostanza per aiutare altre persone.

Nei mesi scorsi, secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, i manager di Tesla e SpaceX si erano detti preoccupati dall'uso di droghe ricreative da parte di Musk. Si parlava di Lsd cocaina, ecstasy e funghi allucinogeni. Il magnate visionario, tuttavia, aveva seccamente respinto quelle indiscrezioni, assicurando di non essere mai risultato positivo ai test sulle sostanze stupefacenti in tre anni. "Viene regolarmente testato e non è mai risultato positivo a uno dei test casuali", aveva fatto sapere il portavoce di Elon. Recentemente, quest'ultimo aveva risposto in modo provocatorio a chi lo incalzava proprio sull'uso di sostanze stupefacenti: "Se le droghe potessero veramente aiutarmi a migliorare la mia produttività nel tempo, le prenderei sicuramente".

Nel 2018 il magnate aveva fatto notizia per aver fumato erba durante la sua partecipazione al podcast del comico statunitense Joe Rogan. Quell'episodio suscitò scalpore e spinse la Nasa – a motivo dei suoi contratti miliardari con SpaceX – a chiedere chiarimenti, considerando che le aziende che collaborano con le agenzie governative americane e devono impegnarsi ad avere ambienti di lavoro in cui non si fa uso di sostanze proibite.