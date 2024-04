Vendere cocaina ed ecstasy in farmacia: la proposta-choc del sindaco di Amsterdam

Dare alle farmacie la possibilità di vendere cocaina o ecstasy, nell'ottica di regolamentarne il consumo e contrastare il traffico di droga. Questa, stando a quanto riportano i media olandesi, la proposta-choc di Femke Halsema, sindaco di Amsterdam dal 2018. La cinquantasettenne esponente della sinistra olandese ha posto l'accento sulla criticità legata allo spaccio di droghe sintetiche sia nei Paesi Bassi che nella città che amministra, per una problematica che si ripercuote direttamente anche sulla sicurezza. E nel tentativo di arginare il fenomeno, non ha a quanto pare esitato a proporre una soluzione dai tratti surreali: prevedere l'opportunità per i cittadini di acquistare droga in farmacia, come se si trattasse di comuni medicinali.

"L'unico modo per combattere il traffico di droga e le sue conseguenze disastrose sull'economia e la sicurezza di Amsterdam è la vendita della cocaina e dell'ecstasy nelle farmacie o attraverso un canale medico-sanitario - ha spiegato la diretta interessata alla stampa olandese - l'80% delle attività di polizia è dedicato alla lotta contro i reati legati alla droga. Penso che alcune droghe siano pericolose e penso anche che sia saggio ridurne l'uso. Ma noto anche che il modo in cui lo facciamo non aiuta. Dobbiamo pensare a modi migliori per regolamentarle" . L'idea surreale di Halsema, com'era del resto prevedibile, ha fatto e sta facendo discutere anche al di fuori fuori dei confini olandesi. E non sembra aver riscosso consensi, se non altro in Italia: Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, ha ad esempio definito la proposta "quantomeno originale ma soprattutto sbagliata".