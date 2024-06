Un veterano centenario ha detto "Sì" in Normandia

Ascolta ora 00:00 00:00

Carentan-les-Marais, Normandia. Cittadina dell'entroterra costiero e obbiettivo importante per il rafforzamento della testa di ponte statunitense nei giorni che seguirono il D-Day di ottanta anni fa, è stata scelta per suggellare la promessa d'amore tra un veterano della Seconda guerra mondiale e la sua novella sposa.

Lui, Harold Terens, ha da poco compiuto 100 anni, lei, Jeanne Swerlin, solo 96. Quasi due secoli di vita che si sono promessi amore eterno con un poco di ritardo, ma non privi di serie intenzioni. "Non è solo per i giovani, l'amore, sai? Ci vengono le farfalle nello stomaco. E c'è anche un po' di azione", ha detto la futura sposa mentre l'automobile conduceva i due verso l'elegante municipio in pietra di Carentan. Dove il sindaco ha celebrato il matrimonio come "rito simbolico" in quanto "la legge transalpina non autorizza a sposare cittadini stranieri che non siano residenti in Francia". Poco è importato quando il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato i novelli sposi alla cena di Stato all'Eliseo, a Parigi, dove era presente anche il presidente Joe Biden e Re Carlo III d'Inghilterra.

"È stato il giorno più bello della mia vita", ha dichiarato con una certa commozione Terens, veterano dell'Us Air Force. Mentre sua moglie, Jeanne, parlando del suo fidanzato aveva detto: "..è un ragazzo incredibile. È bello e bacia bene". Come se gli anni non avessero davvero alcun peso quanto si parla con sentimento.

Accompagnati dal suono delle cornamuse, che hanno scandito le celebrazioni dell'80° anniversario del D-Day, i presenti hanno brindato con lo champagne alla salute degli sposi mentre Terens, che indossava un delicato abito da sera celeste, dove spiccava la medaglia della Légion d'honneur conferitagli dal presidente Macron, terminava il discorso augurando a tutti salute "alla pace nel mondo e alla salvaguardia della democrazia in tutto il mondo e alla fine della guerra in Ucraina e Gaza".

"Siamo molto onorati che il signor Terens abbia scelto di sposarsi qui, a Carentan, dove ebbe luogo l'incontro delle truppe alleate provenienti dallo sbarco sulle spiagge che avevano come nome in codice Utah e Omaha", ha affermato

invece il primo cittadino della città francese che vide una durissima battaglia combattuta dai reparti paracadutisti della 101ª Divisione Aviotrasportata statunitense e la 29° Divisione di fanteria sbarcata a Omaha Beach.