"Violentata da sette uomini", il racconto choc dell'influencer spagnola

Un racconto davvero sconvolgente quello di Fernanda, un'influencer spagnola di origini brasiliane recatasi in India col marito per un viaggio. La donna ha infatti riferito che lei e il coniuge sono stati aggrediti da sette uomini che, dopo averli minacciati, hanno approfittato della situazione per abusare sessualmente di lei.

L'incubo

Secondo quanto riferito dai quotidiani stranieri, i protagonisti di questa orribile vicenda sono un'influencer spagnola, conosciuta sui social come fernanda.4ever, e il marito Vicente, un connazionale. I due erano impegnati in un lungo viaggio in giro per il mondo. A bordo della loro moto, la coppia aveva già esplorato lo Sri Lanka, l'Armenia e l'Iran, condividendo sui social immagini e foto delle avventure. Poi, venerdì scorso, è avvenuto qualcosa che mai si sarebbero aspettati.

I due si trovavano in India, e stavano visitando il distretto di Dumka, nel Jharkhand, quando si sono imbattuti in un gruppo composto da sette uomini. " Ci è successo qualcosa che non augureremmo a nessuno", ha dichiarato il marito dell'influencer, come riportato dal portale di notizie Infobae.com. "Ci hanno aggredito nel negozio, ci hanno picchiato, ci hanno messo un coltello al collo, volevano uccidermi, e Fernanda è stata violentata da sette, sette ragazzi, figli di p*****a".

Stando a quanto riferito dalla coppia di spagnoli, dunque, l'influencer sarebbe stata abusata sessualmente dal gruppo di uomini. I due hanno poi denunciato tutto postanso un video sui social: video che le autorità indiane hanno chiesto di rimuovere per non ostacolare le indagini. Del caso, dunque, si stanno occupando le forze dell'ordine locali. Subito dopo l'aggressione, la vittima e il marito hanno chiesto aiuto e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale locale per dei controlli. In un secondo momento hanno poi raggiunto un'altra struttura dove è stato eseguito un test del Dna sulla donna.

Gli arresti e le polemiche

Questo episodio ha riportato all'attenzione una tematica importante come la sicurezza delle donne sul territorio indiano. Grande l'indignazione quella scaturita dopo quest'ultimo fatto. Le indagini della polizia hanno già portato al fermo di tre dei setti uomini ricercati. Sono ancora in corso le ricerche degli altri quattro.

Stando a un recente rapporto della Thomson Reuters Foundation, datato 2018, il rischio di violenza sessuale per le donne in India si è attesta come il più alto al mondo. Dopo l'India, ci sono nazioni come l'Afghanistan e la Siria. " L'India ha mostrato totale disprezzo e mancanza di rispetto nei confronti delle donne... stupri, stupri coniugali, aggressioni e molestie sessuali, l'infanticidio femminile non è diminuito" , ha dichiarato al momento della pubblicazione del rapporto Manjunath Gangadhara, funzionario del governo dello stato di Karnataka.