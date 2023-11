Epstein, giallo senza fine: trovata morta una vittima che aveva testimoniato

Nonostante sia deceduto 4 anni fa, il fantasma di Jeffrey Epstein, finanziere senza scrupoli accusato di traffico della prostituzione minorile, continua a far parlar di sé. La 36enne Carolyn Andriano, abusata dal magnate newyorchese quando aveva solo 14 anni, è stata trovata morta a Palm Beach, per overdose. Nonostante il decesso risalga a maggio 2023, la notizia è stata resa nota dagli inquirenti soltanto ad ottobre scorso, come riporta il Miami Herald.

Carolyn, madre di 5 figli, aveva testimoniato nel 2021 al processo contro Ghislaine Maxwell, la dama nera del jet set internazionale, complice di Epstein e aveva da poco ricevuto una grossa somma di denaro, come indennizzo per gli abusi subiti dal ricco finanziere. Secondo quanto riferito dal suo legale, Jack Scarola, la donna soffriva di problemi legati all’abuso di droga dall’epoca del suo incontro con il milionario, incontro avvenuto grazie ad un’altra nota vittima di Epstein, Virginia Giuffre. Carolyn, all’epoca 14enne, si recava nella lussuosa dimora di Epstein proprio a Palm Beach, dove, per ironia della sorte, ha perso la vita molti anni dopo, per chiedere soldi all'uomo, in cambio di favori sessuali, che, durante il processo, la donna ha definito veri e propri abusi. La ragazzina veniva condotta a casa del magnate dalla Maxwell, diverse volte a settimana, ed ogni volta “accadeva qualcosa di sessuale ”, ha rivelato Carolyn durante il processo alla "socialite" britannica.

Ghislaine Maxwell è oggi rinchiusa nel carcere femminile di Tallahassee, Florida, dove dovrà scontare 20 anni per vari reati, tra cui adescamento di minore e traffico della prostituzione minorile. L’avvocato Scarola, intervistato sul decesso della sua assistita, ha così commentato: “Carolyn soffriva molto dal processo di New York. Era risaputo che la traumatica esperienza con Jeffrey Epstein aveva avuto un impatto enorme sulla sua vita ”.

La Andriano non è l’unica vittima di Epstein ad aver perso la vita a causa della droga. Nel 2018, Leigh “Skye” Patrick, fu trovata morta per overdose in un motel, anche lei a Palm Beach, in Florida.