Volano insulti fra la Thunberg e l'ex kickboxer. "Ciao Greta..." "Fatti una vita"

È divenuto virale il botta e risposta fra l'ex kickboxer statunitense Andrew Tate e l'attivista pro-clima Greta Thunberg.

Finita sugli schermi di tutto il mondo per portare avanti la sua battaglia a favore dello sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, la giovane svedese, ormai vent'enne, è divenuta nota a tutti per il suo movimento Fridays for Future.

Non tutti, però, condividono le idee della Thunberg, e fra questi pare proprio esserci Andrew Tate, ex atleta di kickboxing anglo-americano. Conosciuto per il suo temperamento, e per certe uscite misogine che gli sono costante il ban da diversi social, Tate ha recentemente preso di mira Greta Thunberg, menzionandola in un suo post polemico.

" Ciao Greta Thunberg. Io ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un motore W16 da 8 litri con turbo quadruplo. Le mie due Ferrari da competizione hanno un V12 da 6 litri e mezzo. Questo è l’inizio. Per favore, inviami il tuo indirizzo email così che possa mandarti una lista completa delle mia collezione di auto e delle loro enormi emissioni ", ha scritto Andrew Tate, rivolgendosi all'attivista. Il tutto correlato di una sua foto in cui è impegnato a fare il pieno a uno dei suoi bolidi. Un messaggio che non ha bisogno di spiegazioni. Si è trattato di un vero guanto di sfida.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Non è tardata ad arrivare la replica di Greta Thunberg. Una risposta che ha scioccato tutti. " Certo, ti prego, illuminami. Scrivimi pure a smalldickenergy@getalife.com ". La traduzione suona più o meno così: "celhopiccolo@fattiunavita.com". L'intervento dell'attivista ha ottenuto 30 milioni di visualizzazioni e 20 mila commenti. C'è chi lo ha addirittura definito come il miglior post del 2022.

A quanto pare, però, non è ancora finita. Andrew Tate ha infatti controribattuto, e con la medesima acrimonia. " Grazie per aver confermato tramite il tuo indirizzo email che hai un pene piccolo @GretaThunberg. Il mondo era curioso. E sono d'accordo che dovresti farti una vita ”, si legge nel più recente tweet dell'ex atleta. In un video in cui si mostra intento a fumare un sigaro, Tate aggiunge: “ Non sono solito rispondere a delle controversie online, ma ora la stampa mainstream sta commentando il fatto che io abbia promesso a Greta Thunberg di inviarle una lista delle mie auto con grandi emissioni. Lei mi ha risposto mandandomi il suo indirizzo email. Ma io non ce l'ho assolutamente con Greta ”. In un siparietto con un'altra persona fuori campo, l'ex kickboxer dice: “ Per favore portami i cartoni di pizza, e sincerati del fatto che non siano riciclati, grazie ”.

“ Dicevo, non ce l'ho con Greta, lei non capisce di essere stata programmata, non capisce di essere una schiava della Matrix, lei è convinta di agire nel giusto. Qualcuno ha convinto lei di convincere voi di pregare i vostri governi di tassarvi fino alla povertà estrema per far smettere al sole di essere caldo ”, conclude.

Insomma, uno scontro che sta facendo e continuerà a far discutere.