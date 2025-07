"Voleva oscurare la Regina", le ultime rivelazioni su Meghan Markle: ecco chi ha messo in allarme

Emergono ulteriori dettagli circa il difficile rapporto fra Meghan Markle e la famiglia reale britannica. Nel suo ultimo libro Yes Ma'am: The Secret Life Of Royal Servants lo scrittore Tom Quinn ha rivelato alcuni scottanti retroscena sulla moglie del Principe Harry. Retroscena che parlano di attriti presenti sin dal principio.

Stando all'autore, che nel suo libro ha voluto riportare tutti i rumors trapelati da chi lavorava e lavora a Buckingham Palace, l'ingresso di Meghan nella Royal Family avrebbe generato subito dei problemi. La Duchessa di Sussex, infatti, non avrebbe mai accettato un ruolo di secondo piano. Fin dai primi mesi trascorsi alla corte inglese, avrebbe infatti cercato di essere il più possibile autonoma, e di costruirsi un'identità pubblica. Insofferente al rigido protocollo reale, avrebbe più volte calcato la mano, provocando tensioni e malumori. A detta di alcuni, Meghan avrebbe di fatto stravolto i delicati e secolari equilibri della famiglia reale. Da qui la rottura che tutti conosciamo.

"Buckingham Palace si è fortemente allarmato quando ha scoperto che Meghan intendeva gestire il suo ruolo in modo autonomo, ignorando la strategia condivisa con lo staff: voleva fare di testa sua" , spiega Tom Quinn nel suo libro. "Che Meghan oscurasse la principessa Anna, il principe Carlo — allora ancora erede al trono — e persino la regina Elisabetta, non sarebbe mai stato tollerabile" , aggiunge.

In sostanza, Meghan non avrebbe voluto limitarsi al ruolo che le spettava. Ciò avrebbe messo in crisi Buckingham Palace. Quinn ha potuto fare affidamento sui racconti di coloro che hanno servito a palazzo reale. Un ex cortigiano, ad esempio, gli avrebbe rivelato, parlando della Markle: "Non riusciva a capire che entrare nella Famiglia Reale significa rinunciare alla propria volontà: non si fa ciò che si desidera, ma ciò che viene imposto. In un certo senso, si diventa servitori della monarchia". Del resto, per sua stessa ammissione, in un'intervista rilasciata nel 2019 a ITV, Meghan Markle ha ammesso di aver affrontato una vera e propria lotta.

Valentine Low, autore di Courtiers, ha aggiunto che fra le ragioni della separazione di

Harry e Meghan dalla Famiglia reale ci sarebbe stato proprio il desiderio della Markle di guadagnare denaro per conto suo. L'unica soluzione, dunque, poteva essere solo quella di lasciare il Regno Unito e tornare in America.