Voli della United Airlines tutti a terra: cosa sta accadendo negli Usa

Tutti i voli della compagnia Usa United Airlines si trovano bloccati a terra a causa di un problema informatico. A darne comunicazione è la stessa compagnia aerea americana, che ha spiegato che la situazione riguarda tutti i voli riguardanti gli Stati Uniti d'America. La nota è stata trasmessa ai media locali, che stanno riportando la notizia.

Un'ulteriore conferma è stata data anche l'agenzia federale dell'aviazione. Ci sarebbero dei problemi informatici in atto che impediscono il corretto svolgimento dei voli.

Secondo quanto riferito dal portale d'informazione online NbcChicago.com, nella giornata di oggi è stato emesso un provvedimento di scalo a terra di livello nazionale. Il provvedimento ha riguardato gli aerei della United Airlines.

La Federal Aviation Administration ha successivamente dato comunicazione che la compagnia aerea ha richiesto lo scalo per tutti gli aeroporti almeno fino alle ore 13:00 locali. "La United Airlines ha chiesto alla FAA di sospendere le partenze della compagnia aerea a livello nazionale" , ha dichiarato l'agenzia federale in una nota riportata da NbcChicago.

Lo stop è arrivato dopo le 11:00 del mattino locali. Tutto fermo anche all'aeroporto internazionale di Denver. Al momento si sa solo che dovrebbe trattarsi di un problema tecnico a livello di sistema informatico. "Stiamo riscontrando un problema tecnico a livello di sistema e stiamo trattenendo tutti gli aerei nei loro aeroporti di partenza", ha fatto sapere la compagnia aerea in un comunicato. "I voli già in volo stanno continuando verso la loro destinazione come previsto. Stiamo attualmente indagando e condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili".

Non sono stati forniti ulteriori dettagli. United Airlines ha recentemente postato un messaggio su X-Twitter, ribadendo che si tratta di un problema informatico: " Condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. Grazie per la vostra pazienza mentre lavoriamo su una soluzione per rimettervi in viaggio il più presto possibile ".