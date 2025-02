Il volo poi lo schianto tra case e auto, disastro aereo a Philadephia: 6 morti

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo incidente aereo negli Usa. Un piccolo aereo da trasporto medico è precipitato vicino al centro commerciale Roosevelt Mall a Philadephia, in Pennsylvania. Secondo i media locali ha colpito alcuni edifici e si è sviluppato un incendio. Non si conoscono le cause dell'incidente ma tutti i sei occupati del mezzo sarebbero morti. Secondo quanto si è appreso tra le vittime ci sarebbe anche un bambino, il paziente trasportato a bordo del mezzo.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha detto che sta offrendo tutte le "risorse in risposta all'incidente aereo nel nord-est di Filadelfia". Un video realizzato con il cellulare da un testimone pochi istanti dopo lo schianto dell'aereo mostra una scena caotica con detriti sparsi nel trafficato incrocio vicino al Roosevelt Mall. Un muro arancione di fiamme brilla appena oltre l'incrocio mentre un pennacchio di fumo nero si alza rapidamente nel cielo, si sentono alcuni testimoni piangere e le sirene.

Il ministero degli Affari esteri del Messico ha fatto sapere che a bordo del jet c'erano cittadini messicani: "La compagnia aerea ha confermato al consolato che a bordo dell'aereo viaggiavano sei persone di nazionalità messicana", ha scritto il dicastero sul suo account X.

In un post sul social Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto: “È così triste vedere

l'aereo precipitare a Philadelphia". "Altre anime innocenti perse”, ha aggiunto il presidente, “i soccorritori stanno già ricevendo il merito di aver fatto un ottimo lavoro. Seguiranno altre notizie. Dio vi benedica tutti".