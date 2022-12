Weinstein condannato per stupro anche a Los Angeles. Cosa rischia

L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro e di aggressione sessuale anche a Los Angeles, ora rischia altri 24 anni di carcere. L’ex boss della Miramax si trova già rinchiuso in prigione, dove sta scontando una condanna a 23 anni dopo essere stato giudicato colpevole di reati analoghi nel processo che si era svolto due anni fa a New York.

L'ultima incriminazione

La giuria del processo di Los Angeles dopo quasi dieci ore in camera di consiglio si è divisa sul totale di sette capi di imputazione e i giurati non hanno trovato l'unanimità sul ritenere provato che Weinstein si sia effettivamente approfittato delle donne che lo avevano avvicinato e che abbia cercato di fare sesso con loro senza averne avuto il consenso.

"Siete le nostre eroine contro un mostro" , così ha mandato a dire alle donne che a Los Angeles si erano fatte avanti con le accuse l'attrice premio Oscar Mira Sorvino. Weinstein rischiava fino a 60 anni di carcere, adesso si parla invece di una pena compresa tra i 18 e 24 anni. Il verdetto ha concluso un processo che era iniziato a fine ottobre e che aveva visto le deposizioni di ben 44 testimoni, tra i quali anche la modella italo-filippina Ambra Battilana Guterres e di una delle accusatrici, Jennifer Siebel Newsom, l'attrice e documentarista sposata col governatore della California Gavin Newsom. Sia a New York che a Los Angeles, Weinstein aveva rifiutato l'offerta di testimoniare in sua difesa.

I vecchi processi

Il produttore 70enne era stato condannato per le accuse mosse da Jane Doe 1 (nome in codice dell'accusatrice), una modella famosa all'epoca in Italia, mentre la giuria del tribunale di Los Angeles non è riuscita a raggiungere un verdetto finale sulle accuse che sono state mosse da Jennifer Siebel Newsom, la moglie del governatore della California Gavin Newsom, e anche da un'altra donna, identificata come Jane Doe 2. Weinstein è stato invece assolto dalle accuse mosse nei suoi confronti da Jane Doe 3, massaggiattrice, che avrebbe confidato le molestie subite a un altro cliente famoso, Mel Gibson.

Weinstein è stato riconosciuto colpevole di tre accuse di stupro e aggressioni sessuali, mentre la giuria lo ha prosciolto da un'altra accusa e non è riuscita a raggiungere l'unanimità su altre tre incriminazioni: due accuse di stupro e cinque di aggressione sessuale in episodi che sarebbero avvenuti in alcuni alberghi di Los Angeles tra il 2004 e il 2013.