Pronto WindRunner, il nuovo aereo più grande al mondo: ecco cosa trasporterà

In confronto ai più grandi e moderni Airbus e Boeing non c'è paragone, lo stesso vale anche per l'iconico Antonov An-225 distrutto dai russi nel conflitto ucraino che era l'aereo più grande al mondo. Il suo successore, adesso, non trasporterà né passeggeri e nemmeno merci ma pale eoliche in giro per il globo: si chiama WindRunner e il nome non è casuale visto che la startup che l'ha creato, Radia, con sede in Colorado, come mission ha l'obiettivo di rifornire con gigantesche pale lunghe anche 300 piedi (circa 91 metri) direttamente i parchi eolici.

Le caratteristiche di WindRunner

" WindRunner è l'aereo più grande del mondo, specializzato nella fornitura delle più grandi turbine eoliche onshore", spiegano orgogliosi i tecnici di Radia. Per aiutare la transizione energetica, l'aereo utilizzerà carburante per l’aviazione sostenibile e avrà bisogno solamente di una semplice pista in terra battuta o ghiaia su cui atterrare: nessun grande pista aeroportuale, dunque, e anche la lunghezza non sarà un problema perchè basteranno meno di due chilometri (circa 1.800 metri) " qualcosa che nessun altro grande aereo commerciale può raggiungere ".

Come avviene il caricamento

Un enorme portellone si aprirà per caricare le pale con un sistema brevettato dalla startup in grado di ridurre le tempistiche e garantendo l'esatto posizionamento. Il super aereo può volare fino a oltre 12 chilometri di altezza coprendo distanze di duemila chilometri. Le pale saranno scaricate nello stesso modo in cui sono state caricate dal portellone anteriore. WindRunner riesce a contenerne lunghezze superiori ai 100 metri. A proposito di lunghezza, il velivolo è lungo 108 metri, largo 24 metri con un'apertura alare di 80 metri. Il carico utile può superare 72mila chilogrammi e volume della stiva è superiore a 270mila piedi cubi, l'equivalente di tre piscine olimpioniche.

La nota dell'azienda

Anche se le dimensioni dell'aereo sono senz'altro rivoluzionarie, Radia fa sapere che la progettazione sfrutta invece l'attuale ingegneria. " Ci stiamo concentrando sulla tecnologia e sulla sicurezza esistenti utilizzando, ove applicabile, materiali aeronautici, componenti e tecniche di fabbricazione collaudati che hanno l’approvazione della Faa (Federal Aviation Administration), sono già in produzione di massa e presentano il rischio più basso". Si stima che i velivoli possano spiccare il volo fra tre anni, a partire dal 2027 quando sarà stata prodotta una flotta ben collaudata che rispetti gli standard del settore aerospaziale.

Il Ceo del progetto

Secondo alcuni dati pubblicati dal Wall Street Journal, Radia avrebbe già raccolto 104 milioni di dollari e la società stima che le turbine più grandi che fornirà agli sviluppatori eolici onshore potrebbero ridurre i costi di energia pulita fino al 35% e rendere i parchi eolici realizzabili su più località. Dietro a questa enorme impresa c'è Mark Lundstrom, scienziato missilistico formatosi al Mit che ha trascorso gli ultimi sette anni con un team di ingegneri per progettare WindRunner. Il quotidiano americano svela che la startup ha tenuto il progetto segreto per molti anni. Le odierne pale eoliche offshore sono complicate da utilizzare sulla terraferma perché non possono muoversi con treni o camion perché la loro grandezza ne impedisce il passaggio sotto ponti e nelle normali strade: per questa ragione vengono trasportate soltanto grazie a navi specializzate.