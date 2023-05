Winnie the Pooh per spiegare ai bambini come fuggire dalle sparatorie

Un libro in cui Winnie the Pooh insegna ai bambini a “fuggire, nascondersi e combattere in caso di sparatoria” : questa la macabra trovata di un distretto di Dallas, in Texas, a dodici mesi dalla strage di Uvalde in cui persero la vita diciannove scolari e due insegnanti. La pubblicazione “Stay safe book” realizzata da Praetorian Consulting è stata distribuita ai bimbi delle elementari. “Se il pericolo è vicino, non temere. Nasconditi come Winnie the Pooh finchè non arriva la polizia” , recita uno dei passaggi del libretto che contiene le tattiche suggerite dagli esperti dell’FBI.

Winnie the Pooh e le strategie per affrontare le sparatorie

Come riportato dal Guardian, i libri sono stati spediti alle famiglie degli scolari e non sono mancate le polemiche sull’effettiva utilità. Per molti, inoltre, si tratta di un opuscolo “ inquietante ”. Nel libro Winnie the Pooh e i suoi amici animali mostrano ai più piccoli come comportarsi in caso di irruzioni e conflitti a fuoco a scuola: “Se c’è un pericolo ed è sicuro scappare, dovremmo correre come il coniglio”, “Aiuta i tuoi amici che hanno bisogno di una mano, ma non possiamo fermarci fino a quando non siamo al sicuro con un insegnante o la polizia”, “Nascondiamoci senza fare rumore in un posto dove non possiamo essere trovati” . E ancora: “Se fuggire o nascondersi non è possibile dovete combattere con tutta la vostra forza”, il consiglio accanto ai disegni di Kanga e Roo con i guantoni da boxe.

Come anticipato, non sono mancate le critiche: per molti genitori con questo libro si corre il rischio di normalizzare le sparatorie nelle scuole. I cari di una vittima del massacro di Uvalde hanno biasimato i legislatori del Texas per non aver promulgato leggi più severe sulle armi: dalla sparatoria di dodici mesi fa non sono stati introdotti provvedimenti di alcun tipo, nonostante un disegno di legge per alzare l’età per l’acquisto di fucili semiautomatici da 18 a 21 anni.

"È stato come uno schiaffo, come se mi dicessero che ora è normale, abbiamo anche un libro ", le parole di Cindy Campos, madre di due scolari, ai microfoni del Washington Post. Di fronte alle polemiche, è arrivata una precisazione da parte del distretto scolastico di Dallas: "L'opuscolo è stato mandato a casa così che i genitori potessero discutere con i figli il modo di stare al sicuro in casi del genere, ma sfortunatamente non abbiamo fornito ai genitori nessuna guida o contesto. Ci scusiamo per la confusione e ringraziamo i genitori che si sono fatti sentire per aiutarci a migliorare".