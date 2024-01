Zecchino d'Oro, il coro censurato in Cina per il brano dal titolo "Forza Gesù"

Sembra quasi una fake news quella che arriva dalla Cina e riguarda una "piccola" eccellenza del nostro Paese, il coro dello Zecchino d'Oro, che non ha potuto eseguire la canzone dal titolo Forza Gesù. Il brano cantato da Simone Deiana alla 53esima edizione nel 2010, diventato molto famosa in Cina, è stata di fatto censurato ed escluso dal repertorio durante l'ultimo tour a Shanghai e a Pechino.

Un simbolo per l'Italia

La notizia ha ovviamente creato molto scalpore: " Il Piccolo Coro "Mariele Ventre", fondato nel 1963, rappresenta un simbolo italiano di piccoli cantori che, attraverso un delicato approccio alla musica, condividono l'esperienza di trasmettere valori universali - spiega indignato l'assessore regionale alla Cultura della Lombardia Francesca Caruso -. Nel corso degli anni, il Coro ha registrato una significativa crescita, passando da otto membri iniziali a un attuale numero di 65 bambini, con un'età compresa tra i 4 e i 12 anni e una partecipazione estremamente diversificata ".

La censura

" Censurare il brano di un coro italiano - ha aggiunto Caruso - è un atto ostile che sottende qualcosa di più profondo contro la libertà religiosa, in particolare quella cristiana. Auspico che possa emergere un consenso generale a favore della difesa della libertà, considerando il nostro coro come un orgoglio nazionale, e che tutti si dissocino da questa decisione avventata, priva di fondamento culturale ".

L'innocenza dei bambini

Caruso ha sottolineato inoltre anche la necessità di rispettare "l'innocenza e l'espressività più pura dei bambini, lasciando il loro talento e la loro gioia nel fare musica. Qualora volessero venire - ha concluso - sono sempre i benvenuti a Palazzo Lombardia ".

Il motivo della censura

È stato spiegato oggi dal Corriere della Sera che ha raccontato come i versi del brano, fossero poco in linea con i principi di uno stato guidato dal Partito Comunista. Anche se il direttore dell’Antoniano, il frate Giampaolo Cavalli, ha minimizzato: “ Non sappiamo quali siano i motivi per cui la canzone non sia stata inserita in programma ”.

Concerti sold out

Il coro dello Zecchino d'Oro è una vera e propria celebrità in Cina, presenza fissa nel Paese dal 2016 con tutti gli spettacoli sold out e diecimila biglietti venduti tra Shanghai e Pechino. Questo anche grazie al traino della diffusione virale del brano Forza Gesù su Youtube, che aveva totalizzato ben un milione e mezzo di visualizzazioni.

Le parole della canzone

A partire dal titolo non si può certo immaginare una canzone "rivoluzionaria", ma anche riportando alcune frasi del brano: “ Forza Gesù, non ti preoccupare / Se il mondo non è bello visto da lassù / Con il tuo amore si può sognare / E avere un po’ di Paradiso / Quaggiù ”, ci si chiede come queste possano aver fatto storcere il naso alle autoritò cinesi, tanto da imporre una censura sulla sua esecuzione.

In ogni caso non è la prima volta che la Cina "blocca" alcuni brani del Coro dell'Antoniano, già nel 2017 erano state eliminate dai concerti altre due canzoni a sfondo religioso: La preghiera e Alleluia lodate il Signore. Ora è il turno di Caro Gesù, canzone che tra l'altro, era stata anche intonata di fronte al presidente Mattarella da una scuola elementare di Chongquinq durante una visita ufficiale.