Zelensky incontra Papa Leone XIV. Poi vedrà la premier Meloni

Conversando coi giornalisti durante il volo verso Bruxelles per incontrare i funzionari della Nato e dell'Unione Europea, dopo aver incontrato i leader di Regno Unito, Francia e Germania a Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le proposte di pace sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Stati Uniti oggi. "Ci sono lievi progressi verso una possibile fine della guerra", ha detto Zelensky, come riporta la Cnn, "penso che il piano sarà pronto domani (oggi, ndr). In serata ne discuteremo di nuovo e lo invieremo agli Stati Uniti". Il leader ucraino ha aggiunto che il piano di pace iniziale di Trump, composto da 28 punti, criticato perché favoriva la Russia, è stato ridotto a 20 punti. "I punti anti-ucraini sono stati rimossi", ha precisato Zelensky.