Zelensky incontra Papa Leone XIV. Poi vedrà la premier Meloni

Doppio appuntamento romano per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Prima l'incontro con Papa Leone IX, poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima dei due faccia a faccia il leader di Kiev ha tenuto a far sapere: "Oggi invieremo agli Usa il piano di pace rivisto con la Ue".
"Assicurare il ritorno dei bambini alle famiglie"
Come rende noto la Santa Sede nel corso del colloquio tra il pontefice e il presidente Zelensky, "non è mancato il riferimento alla questione dei prigionieri di guerra e alla necessità di assicurare il ritorno dei bambini ucraini alle loro famiglie".
Il Papa: "Proseguire il dialogo per una pace giusta"
"Durante il cordiale colloquio - scrive in una nota la Santa Sede - il quale ha avuto al centro la guerra in Ucraina, il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il dialogo e rinnovato il pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare ad una pace giusta e duratura. Inoltre, non è mancato il riferimento alla questione dei prigionieri di guerra e alla necessità di assicurare il ritorno dei bambini ucraini alle loro famiglie".
Terminato il colloquio
Papa Leone e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono appena affacciati insieme dal balcone di villa Barberini al termine del colloquio durato all'incirca mezz'ora. I due hanno salutato giornalisti e fotografi senza rilasciare commenti
Zelensky a Castel Gandolfo
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta facendo in questi momenti il suo ingresso a villa Barberini, residenza pontificia, a Castel Gandolfo per un incontro riservato con Papa Leone. Quello di oggi è il terzo incontro e il secondo faccia faccia tra il presidente ucraino e il pontefice. Il primo era stato nell'ambito della messa di insediamento di Leone il 18 maggio scorso. Il secondo, il 9 luglio a Castel Gandolfo quando era stato il primo vero e proprio colloquio a tu per tu. A villa Barberini, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto dal vice reggente della casa pontificia l'agostiniano padre Edward Daniang Daleng.
Zelensky: "Oggi invieremo agli Usa piano di pace rivisto"
Conversando coi giornalisti durante il volo verso Bruxelles per incontrare i funzionari della Nato e dell'Unione Europea, dopo aver incontrato i leader di Regno Unito, Francia e Germania a Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le proposte di pace sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Stati Uniti oggi. "Ci sono lievi progressi verso una possibile fine della guerra", ha detto Zelensky, come riporta la Cnn, "penso che il piano sarà pronto domani (oggi, ndr). In serata ne discuteremo di nuovo e lo invieremo agli Stati Uniti". Il leader ucraino ha aggiunto che il piano di pace iniziale di Trump, composto da 28 punti, criticato perché favoriva la Russia, è stato ridotto a 20 punti. "I punti anti-ucraini sono stati rimossi", ha precisato Zelensky.