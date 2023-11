"Uccideremo Putin", "Non ce la faranno". Scontro a distanza tra Zelensky e il Cremlino

I servizi segreti ucraini hanno sventato almeno "cinque o sei" piani della Russia per assassinare Volodymyr Zelensky dall'inizio della guerra. Lo ha dichiarato lo stesso presidente ucraino in un'intervista al tabloid britannico The Sun.

Zelensky ha affermato che il primo tentativo di ucciderlo ha causato il panico come la prima epidemia di Covid: "La prima volta è molto interessante, quando è la prima volta, e dopo è proprio come il Covid" , ha commentato. "Prima di tutto le persone non sanno cosa farne e sembra molto spaventoso ... - ha aggiunto - E poi, è solo l'intelligence che condivide i dettagli di un altro gruppo che è venuto in Ucraina per questo" . La prima volta, ha ricordato Zelensky, le forze speciali russe si sono paracadutate a Kiev per ucciderlo il primo giorno dell'invasione, il 24 febbraio 2022. Le sue guardie del corpo fortificarono il suo ufficio con barricate improvvisate e pezzi di compensato. Ai suoi più stretti collaboratori vennero dati fucili e giubbotti antiproiettile: uno di loro disse che l'ufficio sembrava un "manicomio" .

A distanza di quasi due anni, la Russia "vuole ancora fortemente" rovesciare il potere in Ucraina. "Il nome in codice dell'operazione è Maidan 3 - ha rivelato Zelensky - Punta a cambiare il presidente. Ciao, ciao. Forse non uccidendolo, ma cambiandolo. Useranno ogni strumento a disposizione" . La scadenza dell'operazione sarebbe "entro la fine dell'anno" . Zelensky non esclude che l'Ucraina possa uccidere il presidente russo Vladimir Putin se ve ne sarà l'opportunità. Interrogato in proposito dal Sun, il presidente ucraino ha risposto: "Questa è la guerra e l'Ucraina ha tutto il diritto di difendere la sua terra" .

A quest'ultima affermazione ha risposto direttamente Mosca. Secondo Dmitry Peskov, l'Ucraina "non ce la farà" a uccidere il presidente russo Vladimir Putin. "Se ricordate bene, Putin è stato attaccato verbalmente molte volte dall'Ucraina, a diversi livelli. Ne siamo ben consapevoli. Non ce la faranno" , ha detto il portavoce del Cremlino commentando l'intervista del Sun. "Non abbiamo dubbi che tutti gli obiettivi dell'operazione speciale verranno raggiunti" , ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass, riferendosi al conflitto in Ucraina.

Zelensky ha parlato con la stampa ieri, giorno in cui ha anche ricevuto il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Nel suo quartier generale nella fortezza di Kiev, ha invitato l'amministratore delegato della Fox Corporation, Lachlan Murdoch, che ha portato con sé i giornalisti Benjamin Hall, di Fox News, e Jerome Starkey, del Sun, entrambe testate del gruppo Murdoch che Zelensky ha ringraziato "per la copertura completa della lotta dell'Ucraina contro l'aggressione russa e per aver raccontato le atrocità russe nonostante i rischi per sé stessi" .