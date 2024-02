13enne violentata da 7 egiziani: lo stupro choc a Catania

Un'altra storia dell'orrore, ancora una giovane vittima di violenza sessuale. Catania è sotto choc per quanto accaduto a una ragazzina di tredici anni, stuprata da un branco di sette ragazzi egiziani nei giardini comunali della Villa Bellini, uno dei due giardini più antichi della città siciliana. Secondo quanto si è appreso le Procure distrettuale e dei minorenni hanno già disposto e fatto eseguire dai Carabinieri il fermo di sei sospettati, mentre un settimo è irreperibile e le autorità sono sulle sue tracce.

La violenza ai danni della tredicenne risale alla sera del 30 gennaio: secondo una primissima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri del comando provinciale di Catania, la giovane e il fidanzato diciassettenne sarebbero stati avvicinati dal branco nei pressi dei bagni del Giardino comunale della Villa Bellini, a quell'ora quasi deserta. In un secondo momento, gli stranieri avrebbero minacciato la coppia: mentre il ragazzo è stato bloccato e tenuto lontano, la tredicenne sarebbe stata violentata da due degli indagati sotto gli sguardi degli altri cinque.

Secondo quanto riportato da Repubblica, le vittime hanno urlato ma non è arrivato nessuno in loro soccorso. Dopo la violenza, i due sono stati soccorsi da alcuni passanti nella vicina via Etnea. A fare avviare le indagini dei carabinieri di Catania sono stati proprio i due fidanzatini che hanno denunciato la violenza. Grazie alle testimonianze della vittima di stupro e del ragazzo e agli accertamenti degli agenti - a partire dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate all'interno di Villa Bellini - le forze dell'ordine sono giunti all'identificazione dei sette ritenuti responsabili. I carabinieri del nucleo Investigativo e i colleghi della Sezione investigazioni scientifiche hanno raccolto anche diverse tracce biologiche.

Il dramma non è passato inosservato alla politica, complici i recenti casi di Caivano e Palermo. Annalisa Tardino, commissaria regionale ed europarlamentare della Lega Salvini Premier, ha invocato condanne esemplari: "Rimaniamo fermi nell'idea che serve la castrazione chimica per stupratori e pedofili, carcere a vita per episodi simili, oltre a maggiore sicurezza nelle nostre città. Per gli stranieri rimpatri subito! In Egitto non si sarebbero mai permessi un comportamento simile. La sicurezza dei nostri figli deve essere una priorità, in tutta Italia" .

Attesi aggiornamenti a stretto giro sulle inchieste in corso: il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo coordinano le indagini alla procura distrettuale, mentre la procuratrice Carla Santocono coordina l'indagine alla procura per i minorenni. La notizia dello stupro di gruppo ai danni della giovanissima arriva nei giorni in cui a Catania si festeggia la Patrona della città, Sant'Agata, che il proconsole Quinziano fece martirizzare, facendole strappare anche il seno con delle tenaglie, perché si rifiutò di sposarlo.