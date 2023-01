Spinto sotto un treno per un sms a una ragazza: spunta il video choc

È un quadro a tinte fosche quello che emerge dalle indagini compiute dagli inquirenti sull’episodio accaduto l’altro giorno a Seregno, in provincia di Monza. Un messaggio alla ragazza che reputava di sua proprietà, la certezza di avere il diritto di farla pagare al suo rivale, fino a spingerlo contro un treno in corsa, rischiando di ucciderlo, spalleggiato dall'amichetto. A scatenare l’ira dell’aggressore, secondo la squadra mobile guidata dal questore Marco Odorisio, sarebbe stato un WhatsApp di troppo inviato dal giovanissimo finito sui binari dopo essere stato picchiato, alla ragazzina a cui è interessato uno dei suoi aggressori, poi rintracciati e fermati nel tardo pomeriggio, per decisione della procura della Repubblica per i minorenni di Milano.

L’indagine

La ricostruzione degli eventi si è chiusa nell'arco di poche ore dall'accaduto, grazie alle numerose testimonianze raccolte sul posto dalla polizia e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, diffuse poi dalla procura. Dalle immagini si vede il 15enne sul binario 1 dello scalo ferroviario brianzolo. Il ragazzo improvvisamente è stato accerchiato da tre giovanissimi. Subito sono partiti gli insulti, le accuse e poi la richiesta della felpa firmata, lo scotto da pagare per aver osato mandare messaggi a chi non doveva toccare. Quando lui ha rifiutato, è scattata l'aggressione fisica, ma il 15enne ha reagito, si è divincolato e insieme a un suo amico, lì con lui, è scappato in direzione del binario 2, in attesa del treno che lo avrebbe dovuto riportare a casa. Il gruppetto lo ha seguito, uno dei tre giovanissimi sarebbe di fatto rimasto a guardare, mentre gli altri due hanno ripreso ad aggredirlo. Quando l'adolescente ha reagito, il suo rivale lo ha spinto con violenza, facendolo cadere su un treno in transito. Dopo aver picchiato la testa il ragazzino è caduto sui binari, rimanendo miracolosamente incastrato tra la banchina e le ruote della carrozza, mentre gli aggressori sono fuggiti.

I soccorsi

Soccorso e trasportato in ospedale a Monza, è stato medicato e ha riportato una vistosa ferita alla testa, oltre a una frattura alla caviglia, ma non rischia la vita. Grazie all'analisi dei fotogrammi delle immagini videoregistrate, gli investigatori sono stati identificati circa tre ore dopo. Il primo è stato individuato e bloccato mentre si aggirava nei dintorni della stazione, il secondo è stato raggiunto appena arrivato in caserma dai carabinieri a Desio, dove la nonna lo ha accompagnato perché si costituisse.

I ragazzi in questura