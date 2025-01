La 16enne partorisce in casa e getta il feto sul balcone. Orrore alle porte di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Una 16enne ha partorito la notte scorsa in un condominio Aler di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. Il corpicino di sesso maschile è stato trovato in un secchio sul balcone, avvolto in un asciugamano dagli operatori del 118 intervenuti su segnalazione dei vicini di casa che hanno sentito le grida di aiuto della ragazza, nata in Italia da una famiglia macedone. Della vicenda è stata informata la Procura di Monza, che disporrà l'autopsia per stabilire se si sia trattato di un aborto e se il piccolo fosse già morto al momento del parto. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

La tragedia è stata scoperta intorno aĺle 10 ed è stata la stessa ragazza e indicare dove si trovava il

corpo. Gli operatori del 118 hanno provato manovre di rianimazione, ma senza successo. Si sta cercando di capire se i famigliari fossero al corrente della gravidanza. A quanto si apprende, la giovane era in casa con la madre.