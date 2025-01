Roma, 17enne accoltellato al collo dal compagno di scuola: la vittima è in gravi condizioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave episodio a Roma, dove uno studente di 17 anni è stato accoltellato da un compagno di scuola al termine di una accesa discussione.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio, in Piazza Testaccio: sono all'incirca le ore 14.00 quando partono le prime richieste di aiuto. Secondo le poche notizie circolate finora, dal momento che le indagini sulla vicenda sono in corso, l'aggressione sarebbe arrivata al culmine di una furiosa lite tra la vittima e un compagno di scuola, che avrebbe ricevuto l'aiuto di un altro giovane per sopraffare il 17enne.

Quest'ultimo, un ragazzo di origini filippine, è stato colpito all'altezza del collo con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello. In Piazza Testaccio si sono precipitate alcune pattuglie della polizia di Stato e un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare la giovane vittima in ospedale in codice rosso. Lo studente si trova tuttora ricoverato al San Camillo di Roma in prognosi riservata, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le esatte dimaniche della vicenda e per rintracciare i due presunti responsabili, i quali sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce subito dopo l'accoltellamento.

Per ora si sa che l'aggressore, vale a dire il giovane con cui il 17enne aveva avuto un diverbio, dovrebbe essere uno studente di nazionalità egiziana. Ad aiutarlo a sopraffare il rivale, invece, sarebbe stato un coetaneo probabilmente di origini tunisine.