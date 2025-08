20enne stuprata da un nordafricano sul treno per Novara: "Ho provato a chiedere aiuto"

Gli uomini della Polfer di Novara stanno indagando per individuare il presunto responsabile di uno stupro compiuto ai danni di una ragazza di 20 anni residente a Trecate.

Stando a quanto riferito dalle autorità sulla base della denuncia della vittima, i fatti risalgono agli ultimi giorni di luglio. La 20enne, come accade ogni giorno, era da poco salita a bordo del treno che da Trecate l'avrebbe condotta a Novara, dove lavora in un negozio del centro storico. Purtroppo nel vagone del convoglio Trenord su cui stava viaggiando non c'era nessun altro oltre lei: approfittando della situazione, il presunto responsabile, descritto come un nordafricano di circa 25 anni, l'avrebbe approcciata e quindi violentata, il tutto pochi minuti prima che il treno raggiungesse la stazione di Novara. Lo straniero, ha raccontato la vittima, l'ha bloccata con la forza per poter abusare di lei, senza che potesse avere alcuna possibilità di difendersi.

Quando il convoglio ha arrestato la propria corsa, lo straniero si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce, mentre la vittima, ancora fortemente scossa, ha raggiunto la stazione della Polfer per sporgere denuncia. "Ero sola, non c'era nessuno a bordo oltre a me" , ha spiegato agli agenti la 20enne, come riportato da Il Corriere. " Quando il mio aggressore mi si è avvicinato mi sono guardata intorno. Ho capito subito le sue intenzioni ma non ho avuto tempo di fuggire" , ha aggiunto. " Ho provato a chiedere aiuto, ma nessuno mi ha sentito ed è potuto intervenire in mio soccorso. Ero sola. Ho avuto paura".

I poliziotti hanno avviato immediatamente le indagini per far luce sulla vicenda, e in pochi giorni sono riusciti a risalire all'identità del responsabile, incrociando le informazioni a loro disposizione con quelle della banca dati della polizia. Per il momento non è stata ancora formalizzata alcuna denuncia. In particolar modo si cercano dei testimoni, anche perché le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nella stazione di Novara non si sarebbero rivelate utili ai fini dell'attività investigativa.

La violenza sessuale ai danni della giovane di Trecate peraltro, è la seconda aggressione avvenuta in pochi giorni su un treno della medesima tratta, per la precisione il Novara-Arona: in questo caso si è trattato di una rapina, avvenuta

nella zona della stazione ferroviaria di Bellinzago. Vittima un giovane, minacciato e aggredito da un extracomunitario che gli ha sottratto il cellulare: un episodio, questo, sul quale stanno ora indagando i carabinieri.