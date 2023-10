"80 voglia di te", le hit più celebri in scena al Diaz 7 di Milano

Riprendono con uno spettacolo in musica, dopo la pausa estiva, gli eventi serali al Diaz 7, il punto di vendita icona del divertimento e dell’aggregazione a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, pensato per piacevoli momenti di relax, da soli o in compagnia. E non poteva esserci occasione migliore nel palinsesto FOOD & FUN - un ciclo di 6 eventi in programma fino a metà dicembre - per immergersi nel nostalgico e glorioso mondo degli anni '80.

Giovedì 12 ottobre – a partire dalle ore 20.00 - Diaz 7 ospiterà la serata intitolata “80 voglia di Te”, preludio di un carosello di emozioni che saranno le protagoniste dell’evento accompagnato dai personaggi cult che hanno scritto la storia dei ricordi musicali più belli di quegli anni. Protagonisti gli indimenticabili Alberto Camerini, Alessandro Canino e Gatto Panceri.

Soprannominato l'arlecchino del rock italiano, Alberto Camerini è davvero l’artista dalle sonorità in chiave rock dei primi anni Ottanta. Indimenticabile uno dei suoi brani di maggior successo “Rock’n’Roll Robot”. E come non restare affascinati da Alessandro Canino e la sua canzone “Brutta”, che vinse il Telegatto? Il resto è storia. E ancora Gatto Panceri. Il suo brano, noto in tutto il mondo, è stato un riadattamento di una canzone degli Onde Radio Ovest, “Vivo per lei”, affidata a Andrea Bocelli e Giorgia. Un inno alla musica e una melodia per corpo e anima. La serata,ricca di ricordi ed emozioni che mixa buona musica nello scenario dell'atmosfera raffinata e aggregante che sempre respira da sempre al Diaz, 7.

Gli altri appuntamenti del palinsesto di eventi FOOD & FUN 2023 da non perdere, vedranno la partecipazione di alcuni artisti del Blue Note e del Caffè Teatro, fino al Gospel Show, per entrare appieno nell’atmosfera natalizia. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere in prima fila. Diaz 7 è un luogo che sorprende anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria (ingresso vietato ai minori di 18 anni): ore ore 20, cena e spettacolo (28,00 euro); ore 21 spettacolo gratuito e consumazione facoltativa.

Ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI FOOD & FUN

Giovedì 12 ottobre Rivivi gli anni 80 Camerini, Canino e Panceri

Martedì 24 ottobre Blue Note Off Matthew Lee

Giovedì 9 novembre Caffè Teatro Gianluca Impastato

Martedì 28 novembre Blue Note Off Gigi Cifarelli Trio

Giovedì 14 dicembre Gospel Show Sherrita Duran e i suoi coristi