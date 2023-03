Maestro d'asilo arrestato per abusi sessuali sui bimbi: l'orrore a Milano

Un maestro di religione, che lavorava in un asilo di Milano, è stato arresto in flagranza due giorni fa con l'ipotesi di reato per violenza sessuale su minori durante l'orario scolastico. Stando a quanto riporta l'Ansa, i presunti abusi sono stati filmati dalle microcamere piazzate in classe dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano, nell'inchiesta lampo coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Venerdì 31 marzo, il gip Lorenza Pasquinelli ha convalidato il fermo in carcere per l'indagato.

Le indagini sui presunti abusi all'asilo

L'inchiesta è partita dal racconto di una bambina alle altre maestre della scuola, una materna pubblica, che hanno denunciato immediatamente l'accaduto. Nella fattispecie, la piccola avrebbe riferito che l'insegnante di religione, 35 anni, le faceva " tante coccole " toccandola. La denuncia è stata trasmessa alla Procura dalla dirigenza dei servizi educativi del Comune di Milano consentendo un intervento " urgentissimo " - scrive il Corriere.it - su " episodi gravissimi " che riguadavano i presunti abusi sugli allievi dell'asilo. Nelle aule dell'istituto sono state quindi piazzate delle microcamere che, a quanto risulta, avrebbero confermato i fatti.

La Procura: "Episodi gravissimi"

La Procura parla di " episodi gravissimi " su quattro bambini di 4 e 5 anni sottolineando, altresì, l'importanza dell'intervento tempestivo delle maestre e del Comune di Milano. Le indagini, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, sono state condotte in poco più di una settimana. Il 35enne è stato arrestato il flagranza lo scorso mercoledì e oggi il gip Lorenza Pasquinelli ha confermato il fermo con l'ipotesi di reato per violenza sessuale su minori.

"Baci e carezze"