Abusivi occupano la casa di un anziano. Il sindaco la fa murare

A mali estremi, estremi rimedi, recita un vecchio detto. Per combattere il fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili di proprietà pubblica, il sindaco del comune abruzzese di Avezzano ha deciso di far murare l'ingresso di un'abitazione che fino a poco tempo fa era abitata da una persona anziana. Alla morte dell'affittuario regolare, l'abitazione di proprietà dell'Ater è stata occupata da una persona non avente diritto, che ha preso possesso dell'immobile insieme al suo cane.

A fare la scoperta sono stati i parenti della vittima, che a seguito del decesso si sono recati a casa dell'anziano signore per radunare i suoi averi e lasciare libero l'immobile. Tuttavia, al loro arrivo si sono resi conto che in quell'appartamento, dove fino a pochi giorni prima aveva vissuto il loro nonno, si era stabilita un'altra persona. A quel punto, hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine per appurare la situazione e sul posto si è presentata il corpo della polizia locale per tutte le verifiche del caso. Accertata l'occupazione abusiva, e fatto uscire dall'appartamento l'inquilino non autorizzato insieme al suo cane, il primo cittadino ha disposto che l'ingresso dell'abitazione venisse murato e che venissero sprangate anche le finestre. Una sicurezza per evitare che spiacevoli episodi di quel tipo possano ripetersi nei prossimi giorni, in attesa che l'immobile venga assegnato.