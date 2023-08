Accoltellato per una sigaretta negata: paura per un 24enne a Milano

Ascolta ora: "Accoltellato per una sigaretta negata: paura per un 24enne a Milano"

È stato ferito in modo grave con un coccio di bottiglia semplicemente per aver rifiutato di offrire la sigaretta richiesta da quello che sarebbe poi divenuto il suo aggressore: a causa delle lesioni riportate, la vittima, un ragazzo di 24 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sacco di Milano, dove ha ricevuto una cinquantina di punti di sutura.

Cosa è accaduto

L'ennesimo episodio di violenza per le strade del capoluogo meneghino si è verificato durante la serata di ieri, lunedì 31 luglio, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Stando a quanto da lui stesso raccontato successivamente agli inquirenti, il 24enne, un giovane di nazionalità egiziana, è stato avvicinato da uno sconosciuto mentre si trovava nel parco di Villa Scheibler a Milano. L'uomo avrebbe iniziato a chiedere con insistenza una sigaretta al nordafricano, il quale, tuttavia, gliel'avrebbe rifiutata.

La risposta negativa avrebbe fatto perdere fin da subito il controllo allo sconosciuto che, completamente fuori di sè, si sarebbe scagliato contro il 24enne, colpendolo ripetutamente al petto e al braccio con un coccio di bottiglia. Dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe allontanato repentinamente dal parco di Villa Scheibler, mentre la vittima, sotto choc e sanguinante, tentava di raggiungere la strada per chiedere aiuto a qualche passante.

L'arrivo dei soccorsi

Stando al racconto fatto dai suoi primi soccorritori, il giovane, in stato di semi-incoscienza, era riuscito a raggiungere via Michele Lessona. Ed è proprio qui che si sono precipitati gli uomini dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza e un’automedica. Il personale sanitario ha provveduto a stabilizzare le condizioni del nordafricano e poi a condurlo d'urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano.

I medici si sono messi all'opera per suturare le profonde ferite riportate dal 24enne durante l'assalto: a causa delle lesioni riportate tanto al petto quanto al braccio, sollevato dalla vittima nel tentativo di difendersi, è stato necessario applicare una cinquantina di punti. Per fortuna, per quanto gravi, le ferite non hanno causato al 24enne ulteriori conseguenze, e già nella mattinata di oggi è stato possibile provvedere alle sue dimissioni dal nosocomio.

Gli inquirenti hanno interrogato il giovane per ottenere delle informazioni con le quali porsi alla ricerca del responsabile dell'aggressione: le indagini sono scattate immediatamente, e per l'uomo, tuttora ricercato, si profila l'accusa di tentato omicidio.