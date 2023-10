Tiktoker aggredito e rapinato a Milano mentre filma video: "Città pericolosa"

Ancora un aggressione con rapina per le strade di Milano: a raccontare la sua esperienza sui social network è Eddy Beef, famoso tiktoker che può contare su un seguito di 800mila follower.

Con un occhio pesto, Eduardo Biasi, questo il nome vero del ragazzo, ha spiegato ciò che gli è accaduto qualche giorno fa, anticipando la propria intenzione di abbandonare il capoluogo meneghino. Il tiktoker è noto per i suoi "contenuti" generalmente legati in qualche modo al denaro: il format dei suoi video prevede l'interazione con persone fermate per strada a cui Eddy Beef chiede ad esempio quanti soldi guadagnino, quanto spendano di affitto o quanti soldi sia costato il loro outfit.

Più di recente, come da lui stesso precisato nel video-denuncia, aveva iniziato a caricare sui social un altro genere di video, in cui elargisce Playstation e denaro a sconosciuti incontrati in giro per l'Italia e per le strade di Milano in particolar modo. E tutto questo grazie al prezioso contributo di un amico imprenditore, che si trova al suo fianco nel filmato caricato sui social ma il cui volto viene coperto da pixel perché non sia riconoscibile al pubblico. Il nuovo format, racconta il tiktoker ai suoi followers, ha avuto successo fin dal primo video caricato: "Da quando abbiamo pubblicato il primo contenuto tantissime persone hanno iniziato a seguirci".

"Eravamo sul suo G Class a Milano" , prosegue Biasi, "faccio per scendere dalla macchina e mi si affiancano due ragazzi, che prontamente vedono i soldi e provano a rubarmeli da mano, erano una grande mazzetta" . La prima reazione, puramente istintiva, è quella di reagire al tentativo di furto, ma questo provoca la reazione dei malviventi. "Questa grande mazzetta io la tengo, perché non erano soldi miei, mi viene da tenerli stupidamente" , prosegue, "e uno di questi due ragazzi mi tira un pugno, come si può vedere...".