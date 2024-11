Aggressione nella notte a Milano: tre francesi colpiti con un martello da un cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre ragazzi francesi - 34, 37 e 41 anni, tutti turisti - sono finiti in ospedale a Milano dopo essere stati aggrediti a martellate in un karaoke oggi all’alba. I tre, tutti residenti in Francia, hanno raccontato di aver trascorso la serata all'interno di un locale di viale Espinasse - gestito da cinesi -, dove avrebbero avuto una lite con un uomo che pretendeva da loro 300 euro senza nessun motivo. Al rifiuto dei ragazzi, l'aggressore - descritto come un cinese - li avrebbe prima picchiati e poi pestati con un martello.

Le vittime sarebbero poi riuscite a fuggire per raggiungere l'ospedale.

Ad avere la peggio è stato il 41enne, che ha riportato una prognosi di 40 giorni, mentre ai due amici sono state diagnosticate ferite guaribili in 20