Air India, decollato il volo non-stop Milano-Delhi

Decollato dall'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa il Boeing 787-8 Dreamliner di Air India, la principale compagnia aerea indiana e membro di Star Alliance, che segna la ripresa dei voli non-stop tra Milano e Delhi.

Il volo inaugurale AI138 è partito ieri alle 20 (ora locale) con 249 passeggeri a bordo dopo un evento celebrativo al Terminal 1 ed è atterrato all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi questa mattina alle ore 8 (ora locale). Air India opera il collegamento quattro volte alla settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Il Boeing 787-8 Dreamliner di nuova generazione, è configurato con 18 posti in Business Class e 238 in Economy Class, e il servizio sulla rotta Malpensa-Delhi incrementa la connettività non-stop tra l'Europa e l'India per chi viaggia per turismo e affari.

A dare il bentornato ad Air India, Andrea Tucci, vice president Aviation business development di Sea: "Il vettore è fra le compagnie aeree in più rapida crescita e la sua decisione di dare priorità alla reintroduzione di Milano Malpensa conferma ulteriormente il forte interesse dell'industria per le potenzialità del nostro bacino di utenza e per il Nord Italia come destinazione. Il ritorno del volo diretto nel network di Malpensa contribuisce a potenziare la connettività da e per il mercato dell'area asiatica, maggiormente colpita dall'isolamento dovuto alla crisi pandemica. Da oggi Delhi sarà la più grande città raggiungibile da Malpensa con i suoi 30 milioni di abitanti che ne fanno un enorme potenziale di traffico in entrata verso l'Italia".

"L'investimento di Air India sul nostro aeroporto sarà mirato alla capacità del bacino d'utenza del Nord Italia - ha aggiunto Tucci - intercettando sia la domanda di mercato per i segmenti di viaggio business e turismo che l'ampia presenza della comunità indiana residente. L'Hub di Air India migliorerà anche l'offerta commerciale rafforzando la qualità della connettività da e per il subcontinente indiano verso l'Asia e l'Oceania”.

"Il lancio dei nostri voli non-stop Delhi-Milano è un grande passo avanti nel nostro piano quinquennale di trasformazione Vihaan.AI, che tra gli altri aspetti punta a rafforzare la rete globale di Air India come parte della nostra visione di diventare un vettore internazionale di classe mondiale - ha sottolineato Nipun Aggarwal, Chief commercial officer di Air India -. L'introduzione di questi voli accelererà i nostri piani in sincronia con l'espansione della flotta. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti su questa rotta per sperimentare l'esperienza di volo di Air India che cambia in positivo, di cui il calore della grande ospitalità indiana è una pietra miliare".

Il servizio consente ai clienti di Air India provenienti dall'Italia e dal resto d'Europa di collegarsi senza problemi - con trasferimenti dallo stesso terminal al Terminal 3 dell'aeroporto di Delhi - ad altre città come ad esempio Jodhpur, Varanasi, Mumbai, Kochi, Goa, Chennai e Bengaluru. I viaggiatori possono anche usufruire dei comodi collegamenti di Air India con altri Paesi dell'Asia meridionale, del Sud-est asiatico e dell'Australia, come Kathmandu, Colombo, Bangkok, Singapore, Sydney e Melbourne. I turisti che intendono visitare il subcontinente indiano e proseguire verso destinazioni dell'Asia meridionale, del sud-est asiatico e persino dell'Australia potranno beneficiare di questo servizio non-stop tra Milano e Delhi.

La ripresa di questo volo e l'imminente rilancio dei servizi di Air India sulle rotte Vienna-Delhi e Copenaghen-Delhi, oltre ai previsti voli Parigi-Mumbai e Francoforte-Mumbai, rafforzerà in modo significativo la presenza della compagnia aerea in Europa dove raggiungerà sette città europee con 79 voli settimanali non-stop: 48 per il Regno Unito e 31 per l'Europa continentale. rafforzamento dell'operatività che accompagna l'aumento della flotta con aeromobili in leasing e il ritorno in servizio degli aerei della flotta.