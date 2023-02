Alberi abbattuti, strade bloccate, incidenti: la Roma di Gualtieri è sempre più nel caos

Fortunatamente almeno le prime due fasi della potatura sono terminate, altrimenti i disagi per tutti quei cittadini romani che percorrono abitualmente la Nomentana sarebbero tendenzialmente durati anche all'infinito. Fatto sta che la Capitale – che è già vittima di atavici problemi riguardanti il traffico – è da inizio anno che sta subendo un ulteriore tormento, dettato da un'operazione che investe almeno 600 platani presenti nel quartiere del Municipio Roma II. Per quanto la potatura degli alberi fosse attesa da diversi anni, è altrettanto evidente come il caos nella città guidata da Roberto Gualtieri, determinato (anche) da un ritardo dell'inizio dei lavori, stia causando lunghe code tra gli automobilisti e un taglio netto agli incassi delle attività commerciali. Negozianti e residenti soffrono: avrebbero preferito un cantiere aperto solo di notte. Invece: strada chiusa di giorno e mezzi pesanti al lavoro nell'ora di punta.

Le fasi del cantiere

Il cantiere riguarda circa 3,8 chilometri della strada tra Porta Pia e Batteria Nomentana. L'intervento prevederebbe la potatura di circa 600 piante, disposte in quattro filari, per uno sviluppo lineare di 15,2 km, la contestuale rimozione delle ramaglie e, nel caso si dovesse procedere con abbattimenti alberi a fine vita, si procederà con il deceppamento e l'immediata sostituzione. La conclusione dei lavori, divisi in quattro tranche, era stata stimata in tre settimane. Ma, tra maltempo e rallentamenti, gli abitanti stanno lamentando una "scarsa velocità" nell'esecuzione dei lavori.

Questa settimana è partita la fase che interessa la parte tra corso Trieste e viale XXI Aprile. Il traffico proveniente da Montesacro si riversa su tutte le strade interne del Nomentano, nella zona di villa Torlonia, con rallentamenti e tempi di percorrenza triplicati. Da Corso Trieste impossibile o quasi raggiungere la zona di Porta Pia e Corso Italia. Obbligatori deviazioni e percorsi alternativi "tortuosi". Il caos riguarda anche il Grande Raccordo Anulare per via di alcuni incidenti che, per fortuna, non hanno avuto conseguenze. Disagi tanto nel tratto sud, quando in quello nord.

Gualtieri già scaricato dai romani?

L'intervento va a completare quello già effettuato sui 6 km del tratto di via Nomentana compreso tra il GRA e Batteria Nomentana nei Municipi III e IV, completato tra fine novembre e l'8 dicembre 2022. Aveva riguardato la potatura di 363 pini – di cui 8 abbattuti – e quella di 21 platani e di 28 tigli. Il tutto sta avvenendo come contorno di un degrado della città che, anche sotto il sindaco Gualtieri, ormai alla guida della città da 16 mesi, non ha per niente visto un'inversione di rotta dal punto di vista amministrativo. Tra buche, cinghiali e rifiuti per le strade, c'è addirittura qualche romano che si è permesso di esclamare sui social quella che la stragrande maggioranza dei cittadini capitolini ritiene una bestemmia: "Era meglio la Raggi!".