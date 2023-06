Albero crollato davanti all'oratorio a Luino: aperta un'inchiesta per lesioni

La procura di Varese ha deciso di avviare un'inchiesta sull'albero caduto su alcune persone dinanzi alla Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino. È stato infatti aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti per fare luce sulla terribile vicenda.

La decisione della procura

L'azione della procura di Varese è un atto formale indispensabile per procedere con le indagini. Scrive la procura nel comunicato ufficiale di oggi: " In relazione all'evento del 26 giugno 2023 a Luino, caduta di parte di un albero nel piazzale antistante la Chiesa di San Pietro in Campagna (ove in quel momento vi erano più persone, adulti e bambini, provenienti dall'attiguo oratorio), a seguito del quale 7 persone hanno riportato lesioni, in particolare 2 bambini e 5 adulti, di cui uno tuttora in prognosi riservata, si comunica che sono in corso accertamenti investigativi ". Tali accertamenti, prosegue il comunicato, serviranno a verificare non solo la proprietà dell'area, ma anche eventuali responsabilità nella manutenzione degli alberi. La procura fa sapere che le autorità locali hanno provveduto a sequestrare l'intera zona, e sono state assegnate attività delegate dal pubblico ministero a carabinieri e vigili del fuoco. Aperto, dunque, un fascicolo a carico di ignoti per lesioni colpose.

Cosa è successo

Ancora sotto choc la comunità di Luino. Lunedì 26 giugno un gruppo di persone, adulti e bambini, ha lasciato l'oratorio della Chiesa di San Pietro in Campagna per uscire all'esterno. La caduta parziale dell'albero, un grosso ippocastano, è stata improvvisa, e ha travolto alcuni dei presenti. Il terribile evento è avvenuto intorno alle 17:30, ed è stato dato subito l'allarme. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per segare e rimuovere parti della pianta, così da salvare chi era rimasto intrappolato. Sul posto diverse ambulanze, provenienti da tanti centri di soccorso, come Croce Rossa di Varese, Sos di Cunardo e Valceresio. Attivato anche il servizio di elisoccorso Areu.

I feriti

Fra le persone rimaste ferite, due, una donna e una bambina, sono risultate più gravi. La prima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza per un trauma midolallare grave. La piccola, invece, è stata intubata ed è ora ricoverata al Papa Giovanni di Bergamo. Rimasta travolta dal crollo della pianta, ha riportato traumi al cranio e al volto. Trasportati agli ospedali di Luino, Varese e Cittiglio in codice giallo tutti gli altri feriti. Nessuno di questi è risultato in pericolo di vita.