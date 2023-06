Allacciamento abusivo causa un incendio, sindaco toglie la corrente al campo nomadi

L'incendio che nei giorni scorsi ha raso al suolo un campo di frumento di Cadoneghe (Padova) sembrerebbe essere stato causato da un cortocircuito dovuto ad un allacciamento abusivo alla rete elettrica. Un allacciamento che sarebbe stato effettuato dagli occupanti del campo nomadi che si trova nelle immediate vicinanze dell'appezzamento. E a seguito degli accertamenti effettuati dai pompieri e dai tecnici dell'Enel, il sindaco Marco Schiesaro ha disposto il distacco dell'energia elettrica che alimentava illegalmente l'accampamento. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore, con il primo cittadino di centrodestra che non ha nascosto l'irritazione per la vicenda. "Ho disposto il distacco dell’energia elettrica da parte della polizia locale, insieme ad i tecnici Enel - ha dichiarato il sindaco al quotidiano online PadovaOggi - provvederanno alla rimozione dell’allaccio abusivo che ha causato l’incendio nel pomeriggio e al distacco dell’energia elettrica che alimenta abusivamente il campo. Quanto successo è molto grave".

Tutto sarebbe iniziato lunedì scorso, quando le fiamme hanno avvolto un terreno coltivato a frumento, distruggendo il raccolto. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, trattandosi di un'area caratterizzata dal verde. Dopo aver domato l'incendio, l'attenzione si è ovviamente focalizzata sulla sua origine: il sospetto che il rogo fosse riconducibile ad un cortocircuito della rete elettrica si è materializzato sin da subito. Stando agli ultimi sviluppi, le scintille sarebbero state causate dal surriscaldamento di un allacciamento abusivo alla rete, riconducibile al campo nomadi che confina con l'appezzamento in questione. Un modo con cui gli occupanti del campo sarebbero riusciti a beneficiare dell'energia, in maniera abusiva.