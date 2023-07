Allarme sanitario dal "don" pro immigrati. Cosa sta succedendo

Un giovane straniero, ospite della chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro, sarebbe stato ricoverato nei giorni scorsi nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. E prima di procedere con lo sgombero, sarà quindi attivato un piano di "screening sanitario" che coinvolgerà tutti i migranti ospiti della struttura di don Massimo Biancalani. Lo riporta stamani il quotidiano La Nazione, facendo il punto sulle operazioni che dovranno portare entro una decina di giorni a sgomberare gli spazi della parrocchia, a seguito dell'ordinanza urgente firmata dal sindaco di centrodestra (dopo che il sopralluogo di Asl aveva accertato la "persistenza delle problematiche igienico-sanitarie già più volte evidenziate, con aggravamento delle stesse" ) . Un'operazione che sembra essere finita per il momento in secondo piano, visto che dopo il vertice svoltosi in prefettura nelle scorse ore è emersa la necessità di attivarsi per scongiurare il rischio di contagio.

Il piano in questione, che prenderà il via oggi, durerà dai sette ai dieci giorni con la presenza del personale sanitario dell’Asl e delle forze dell’ordine. Figure chiamate a garantire il tranquillo svolgimento di queste analisi, che dovrebbero riguardare almeno 160 persone. Tanti dovrebbero essere infatti i giovani stranieri presenti a Vicofaro. Anche se già da ieri, a quanto pare, diversi di loro si sarebbero già allontanati dalla parrocchia. E il passo successivo verrà compiuto sulla base dei riscontri che emergeranno dal monitoraggio, perché a quanto sembra sullo sgombero influirà indirettamente anche il "caso" del giovane infetto: qualora lo screening dovesse evidenziare l'effettiva diffusione della malattia infettiva, le autorità procederanno con il cordone sanitario e con il trasferimento nelle strutture di cura delle persone eventualmente contagiate.