L'orologio da 400mila euro e lo scippo della borsa. Rapine violente in piazza Duomo

A Milano è ancora allarme sicurezza. Nel corso della serata di ieri un turista è stato infatti assalito da due criminali intenzionati ad impossessarsi del suo orologio di valore. Messi in fuga, i malviventi hanno poi sottratto la borsetta a una donna cinese.

Una città in preda della criminalità

Si tratta di una situazione ormai denunciata più volte, e non soltanto dai comuni cittadini, ma anche da politici e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Nel corso della sertata di ieri, domenica 5 gennaio, è andata in scena l'ennesima azione criminale. Secondo quanto riferito sino ad ora, un turista messicano è stato preso di mira da una coppia di malviventi in piazza Duomo. Intorno alle ore 21.30, l'uomo stava per entrare nel taxi, quando è stato raggiunto dai due facinorosi, risultati essere dei giovani nordafricani.

Il 49enne è stato afferrato e strattonato per un braccio da uno dei criminali, mentre l'altro tentava di sfilargli dal polso l'orologio di valore, un Richard Mille con un valore che supera le 400 mila euro. La vittima ha opposto resistenza, e proprio questo ha messo in fuga i ladri, riusciti ad allontanarsi a piedi.

Ma la notte all'insegna della criminalità non si è conclusa qui. I due soggetti, infatti, avrebbero assalito anche una ragazza cinese per strapparle la borsetta. La vittima si trovava in un locale di via Bassano Porrone quando si è vista sottrarre l'accessorio, e si è lanciata all'inseguimento dei malviventi.

L'arresto di un membro della banda

La giovane cinese stava inseguendo la coppia di ladri in via Mengoni quando è riuscita a fermare una Volante della polizia e a chiedere aiuto. Gli agenti si sono messi alla ricerca dei responsabili, imbattendosi poco dopo nel tassista che ha riferito lora la vicenda del suo cliente, salvatosi per un soffio dallo scippo dell'orologio.

Gli agenti sono riusciti a fermare uno dei criminali via Cesare Cantù, mentre l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. L'arrestato si è rivelato essere un 37enne di nazionalità francese. L'accusa nei suoi contronti è di rapina pluriaggravata. Purtroppo non è stata rinvenuta alcuna borsa. Preziosa, ai fini del fermo, la testimonianza della ragazza cinese.

"Ancora un tentativo di rapina a Milano questa sera alle 21.

00: un turista è stato assalito da tre malviventi che hanno tentato di rubargli l’orologio. Questa è la Milano di Sala!", è quanto commentato dasu Instagram, dove ha pubblicato anche il video.