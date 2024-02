Ora all'università di Milano gli studenti di sinistra leggono il Corano

Una preghiera all'Università Statale nel corso di un'iniziativa politica dedicata alla “resistenza palestinese”. Una lettura del Corano, nel corso di una manifestazione politica convocata da un'organizzazione studentesca e dedicata alla situazione in Medio oriente. È un segnale eloquente, quello che arriva dalla Statale di Milano. Un segnale che conferma gli orientamenti che, dopo il 7 ottobre, covano nei movimenti organizzati della sinistra: umori già emersi con posizioni e “occupazioni” in molti atenei d’Italia (ma anche statunitensi). Un segnale che la dice lunga soprattutto sulla coerenza delle convinzioni “laiciste” di certa sinistra.

Due settimane fa circa – emerge ora – in un’aula della Statale, la sigla “Unisì”, uniti a sinistra, ha organizzato un evento di approfondimento e mobilitazione, e nel corso di questo evento si è tenuta una lettura-preghiera del libro sacro dell’islam. Non un momento di studio e riflessione, quindi. Non di un laboratorio accademico dedicato liberamente a questa o quella fede religiosa si è trattato, ma di un’iniziativa politica sulla guerra. “Si è trattato di una lettura svoltasi nell'ambito di un incontro organizzato dalla associazione Unisi il 20 gennaio – confermano dalla Statale - dedicato alla situazione a Gaza e regolarmente autorizzato. Preciso che l'incontro si è svolto nell'ambito degli appuntamenti organizzati dalle associazioni studentesche riconosciute e iscritte all'albo”.

“La Statale – aggiungono dall’Università - assolve il proprio mandato istituzionale anche con l'apertura a pacifico confronto e discussione nel rispetto di ogni sensibilità e orientamento politico o religioso”. E non è certo l’apertura o la legittimità dell’evento in discussione. Il punto è la narrazione che sta maturando nella sinistra, anche studentesca, su Israele e sulla guerra. E non è un caso che fra i relatori dell’iniziativa di Unisi, figurasse uno degli ospiti del convegno dei “Giovani democratici” di Milano – i Giovani del Pd – quel convegno del tutto sbilanciato che molto ha fatto discutere, e che - dopo tante polemiche e spaccature interne al partito – alla fine è stato spostato dal circolo Pd Aniasi e sconfessato dal partito.