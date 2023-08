Viareggio, assalto alla sede di FdI: c'è la firma di anarchici e comunisti

Hanno vandalizzato la sede di Fratelli d'Italia dipingendo con la bomboletta spray simboli anarchici e comunisti. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Viareggio (in provincia di Lucca) con le forze dell'ordine che starebbero già passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona, alla ricerca di indizi utili per rintracciare i responsabili. A rendere noto l'accaduto sono stati gli esponenti della sezione locale del partito, facendo presente di aver sporto denuncia presso il commissariato. Sulla base delle prime ricostruzioni dei fatti, gli autori del gesto avrebbero agito nel corso della notte, sfruttando l'assenza di testimoni. La lettera "A" inscritta nel cerchio e la falce e il martello dipinti sulla vetrata del circolo e sulla facciata dell'edificio sembrano lasciare oltretutto pochi dubbi circa la matrice politica dell'azione.

"Vogliamo ritenere questo avvenimento un puro atto di vandalismo fatto per cercare di destabilizzare e amareggiare chi, con dedizione e impegno, si occupa dei bisogni del territorio e cerca di fare sana attività politica - ha dichiarato all'Ansa Marco Dondolini, consigliere e coordinatore di Fratelli d'Italia a Viareggio - un atto vile e inutile che va a offendere i sentimenti di tutta la nostra città e degli italiani che democraticamente hanno scelto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. C asi come questi sono episodi di inciviltà e mi rifiuto di definirli come “gesti politici”, dal momento che ritengo che la politica vera sia cosa ben diversa". Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sarebbero stati in primis alcuni residenti del quartiere, gli stessi che hanno a quanto sembra avvisato Dondolini.