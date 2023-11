Ancora un incidente a Milano, 50enne investita da un furgone: è grave

Non si fermano gli incidenti stradali nel milanese, dove si stanno raggiungendo numeri davvero preoccupanti. Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 novembre, è infatti stata diffusa la notizia dell'ennesimo pedone investito da un'auto in transito. Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora, la vittima del grave incidente sarebbe una donna di 50 anni, che versa ora in gravissime condizioni.

Cosa è accaduto

Stando a quanto riportato dagli inquirenti incaricati di fare luce sull'episodio, l'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, all'incrocio tra viale Papiniano e piazza Sant'Agostino. La vittima, una donna di 50 anni, stava procedendo a piedi quando è stata travolta da una vettura, identificata come un furgone Scudo di colore bianco, all'altezza di un attraversamento pedonale. Subito dopo l'impatto il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso alla 50enne e sono state allertate le autorità competenti, oltre che gli operatori del 118.

Sul posto si è precipitata un'ambulanza, seguita dagli agenti della polizia di Stato e dai vigili urbani. Dopo essere stata stabilizzata, la donna ha raggiunto in ambulanza il pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove è entrata con il codice rosso. Le sue condizioni, infatti, sono apparse molto gravi e causa dei vari traumi riportati.

Quanto all'autista del furgone, sotto choc, l'uomo è stato interrogato dagli agenti. Stando alla ricostruzione, il mezzo stava percorrendo viale Papiniano dalla Darsena in direzione San Vittore, quando si è imbattuto nella 50enne, che stava invece attraversando la carreggiata, spostandosi da Sant'Agostino verso via Modestino.

Le indagini

Sul luogo dell'incidente sono stati effettuati i rilievi fondamentali per la ricostruzione dell'accaduto. Sarà compito delle forze dell'ordine, infatti, stabilire le effettive responsabilità e comprendere se il furgone sia passato con il rosso o se invece sia stata la donna ad attraversare quando non avrebbe dovuto.

Questo gravissimo incidente è avvenuto priorio oggi, nella giornata dedicata alle vittime della strada. Malgrado i provvedimenti presi dall'amministrazione Sala, le strade di Milano continuano purtroppo a rivelarsi particolarmente pericolose.