Auto si ribalta e ferisce gravemente una ciclista: ancora sangue per le strade di Milano

Ancora un gravissimo incidente a Milano: a restare coinvolta è stata, ancora una volta, una ciclista. A distanza di poche ore da quanto accaduto in piazza Medaglie d'Oro, dove a perdere la vita è stata una ragazza di 28 anni, travolta e schiacciata da un tir, arriva stamani la notizia di un altro scontro che ha visto restare ferita un'altra donna in bicicletta.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'incidente si è verificato nella tarda mattinata di stamani, mercoledì 30 agosto, in Corso XXII Marzo. Intorno alle 12:30, nelle immediate vicinanze di Piazza Emilia, proprio in direzione centro, una Smart è uscita da via Camillo Hajech, una strada laterale, entrando in Corso XXII Marzo. Alla guida, riportano le agenzie di stampa, c'era una donna di 73 anni e con lei viaggiava un anziano di 78 anni.

L'incidente si sarebbe verificato al civico 39. Stando alla ricostruzione effettuata dai vigili urbani, incaricati di ricostruire le dinamiche dell'incidente, la Smart avrebbe colpito un cordolo mentre svoltava a destra, e per questa ragione si sarebbe ribaltata, travolgendo la ciclista che stava procedendo verso il centro passando per Corso XXII Marzo. Purtroppo nell'urto la donna sulla bicicletta è rimasta schiacciata fra la Smart e un palo della segnaletica stradale.

I soccorsi

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i soccorsi. A raggiungere la zona, oltre agli agenti della municipale, anche i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre i due anziani rimasti bloccati all'interno della Smart. I due sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Stando alle ultime informazioni, le condizioni di entrambi non sono gravi.

A preoccupare, invece, la ciclista. La donna, una 43enne di origini straniere, è stata tratta in salvo ancora cosciente. Caricata in ambulanza, è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono serie.

Le indagini

Gli agenti della polizia locale stanno effettuando i rilievi per risalire alle dinamiche dell'incidente. " Ero in vetrina, ho visto la macchina alta, quasi volare ", ha raccontato a MilanoToday la commessa di un esercizio commerciale sito proprio di fronte al luogo dell'incidente.

Secondo le prime ipotesi, a provocare l'incidente potrebbe essere stata l'elevata velocità a cui stava procedendo la Smart. La polizia locale, infatti, teme che la vettura su cui viaggiavano i due anziani si sia immessa in corso XXII Marzo a velocità sostenuta, per questo si sarebbe ribaltata dopo aver urtato il cordolo della corsia.