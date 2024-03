Termini Imerese, anziana curata e dimessa dall'ospedale cade dalla barella e muore nell'ambulanza che la riportava a casa

Aveva appena ricevuto il via libera dai medici per poter fare ritorno a casa dopo un ricovero di qualche giorno nell'ospedale di Termini Imerese (Palermo), ma purtroppo non ha mai potuto riabbracciare i propri cari a causa di un grave incidente: proprio durante il tragitto verso l'ambulanza, infatti, è caduta dalla barella su cui era stata collocata dagli operatori di una ditta privata e ha sbattuto la testa, morendo a causa della conseguente emorragia cerebrale.

La protagonista della vicenda, una donna di 85 anni, è dunque deceduta all'interno dello stesso nosocomio da cui era stata appena dimessa, e ora i suoi familiari vogliono vederci chiaro e risalire a eventuali responsabilità alla base dell'immane tragedia che li ha colpiti.

Stando a quanto riferito da Himera Live, i fatti si sono verificati nella giornata dello scorso lunedì 11 marzo. L'anziana aveva avuto necessità di ricorrere alle cure dell'ospedale di Termini Imerese a causa di un'insufficienza renale, ed era per questo stata ricoverata nel reparto di Medicina generale del nosocomio per qualche giorno. Tutto questo prima che le sue condizioni di salute migliorassero e consentissero al personale medico di decidere che la donna poteva fare finalmente ritorno a casa.

Pronti a riabbracciare la familiare, i parenti della donna avevano deciso di affidarsi a una ditta privata per effettuare tutte le procedure successive alle dimissioni, compreso il trasporto in ambulanza. Purtroppo, tuttavia, qualcosa è andato storto proprio durante le fasi di trasferimento verso il veicolo: nella zona antistante l’entrata del pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese, infatti, la barella su cui l'85enne era stata sistemata dagli operatori, per cause ancora da definire in sede di indagine, si è ribaltata. La donna è quindi finita pesantemente a terra, sbattendo la testa in modo violento.

Soccorsa prontamente dal personale del nosocomio, la signora è stata trasportata d'urgenza all'interno del pronto soccorso: purtroppo tutto è stato inutile, e la vittima è spirata in ospedale tre giorni dopo il nuovo ricovero a causa di una grave emorragia cerebrale. I familiari dell'85enne hanno quindi deciso di sporgere denuncia alla procura di Termini Imerese tramite l’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo. La Procura ha disposto il sequestro della salma dell'anziana e su di essa verranno eseguiti gli esami autoptici, come richiesto dal pubblico ministero Concetta Federico.