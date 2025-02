Sbranato e ucciso dai cani del vicino: l'aggressione choc a Palermo

Ascolta ora 00:00 00:00

Orrore a Palermo, dove un anziano, trovato morto dalle figlie, è stato sbranato da due cani di proprietà di un vicino di casa: gli inquirenti sono tuttora all'opera per ricostruire la vicenda, dal momento che ancora non si sa se la vittima, l'84enne Salvatore Maggiore, sia deceduta proprio a causa dei morsi dei due molossi oppure se l'aggressione sia avvenuta post mortem.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nel territorio di Bagheria, per la precisione in contrada Malfitano. Sono all'incirca le ore 13.00 quando, nei pressi della torre, le due figlie ritrovano il corpo martoriato dell'anziano dopo averlo cercato a lungo. Le donne, che si erano dirette in campagna in quanto preoccupate per la lunga assenza del padre, uscito la mattina presto dalla sua abitazione sita a Santa Flavia, hanno rinvenuto l'84enne riverso a terra e hanno contattato immediatamente il 118 per richiedere l'urgente invio sul posto di un'ambulanza.

Purtroppo per l'84enne, le cui ferite, in particolar modo quelle alle gambe, si sono rivelate profonde e letali, non c'era più nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Come di consueto in circostanze drammatiche del genere, in contrada Malfitano si sono precipitate anche alcune volanti della polizia di Stato: gli inquirenti hanno eseguito i rilievi del caso, dando avvio alle indagini per risalire a eventuali responsabilità nella tragica morte di Salvatore Maggiore.

La vittima sarebbe stata sbranata da due cani di razza Corso, un esemplare maschio e una femmina, di proprietà di un suo vicino di casa. Resta da stabilire, presumibilmente dopo l'esecuzione degli esami autoptici, se siano stati i morsi dei due grossi animali a determinare il decesso dell'anziano oppure se la morte sia avvenuta prima che la salma venisse dilaniata dai molossi.