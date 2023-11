Il flop della sinistra in piazza per la Palestina: non ci va quasi nessuno

Una manifestazione a favore della Palestina, della liberazione di Gaza e del "cessate il fuoco" immediato, nel corso della quale sono comparse anche bandiere palestinesi e vessilli inneggianti alla pace. Ma che, stando perlomeno a quanto riportato dalla testata online AgrigentoNotizie, avrebbe ricevuto un'accoglienza piuttosto fredda da parte dei residenti: poche decine di cittadini si sarebbero a quanto sembra fermati ad ascoltare i manifestanti, in una realtà comunale che conta una popolazione di quasi 60mila unità. Secondo la stampa locale insomma, il presidio a favore della liberazione della striscia di Gaza andato in scena nelle scorse ore ad Agrigento si è sostanzialmente risolto in un flop. Un'iniziativa svoltasi in piazza Ravanusella, sede della moschea della città dei templi, alle quali hanno aderito numerose associazioni, molte delle quali vicine alla sinistra.

C'erano ad esempio esponenti dell'Arci "John Belushi" Agrigento, di Immagina Coworking Agrigento, del Fai - Delegazione di Agrigento, di Legambiente Agrigento Circolo Rabat, di Associazione Kore Onlus, dei Laici Missionari Comboniani, di Conalpa - Delegazione di Agrigento - "Beato Rosario Livatino", di Anpi Agrigento, di Nyumba Yetu Onlus, del Team Spiagge Pulite - AMAgrigento, del Wwf Sicilia Area Mediterranea, di Azione Queer Agrigento, di Plastic Free e di Amnesty International gruppo 283 Agrigento. Alla vigilia dell'evento, la rete agrigentina delle associazioni aveva annunciato di scendere in piazza per chiedere il rispetto delle risoluzioni emanate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che “condannando tutti gli atti di violenza contro i civili palestinesi e israeliani, chiede una tregua umanitaria immediata, duratura e prolungata che conduca alla cessazione delle ostilità”. I manifestanti avevano inoltre chiesto che venisse messa al centro la tutela dei diritti dei minori nelle aree interessate dal conflitto fra Israele ed Hamas.