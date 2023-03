Gomme tagliate al supermercato: attenzione alla truffa

I malviventi trovano espedienti sempre più singolari per riuscire a derubare le persone ignare. Ne sanno qualcosa a Roma, dove sono state messe a punto la tecnica delle uova e la tecnica del gattino per convincere le vittime a uscire dalla propria auto anche solo per pochi secondi, il tempo necessario a realizzare il colpo. Ora è stata inaugurata la tattica delle gomme squarciate.

Arriva dalla Capitale l'ennesima segnalazione, sempre relativa a furti in auto. I ladri, in questo caso, attendono nascosti di veder scendere il proprietario dall'automobile per poi avvicinarsi e tagliare con un coltello seghettato una o due gomme. Al ritorno, l'automobilista si trova la macchina con le ruote a terra ed è proprio in quel momento che il malvivente (o i malviventi) entrano in azione, facendo notare il danno e proponendosi di aiutare. Mentre la vittima è distratta, i criminali hanno la possibilità di accedere all'abitacolo dell'auto, portando via borse, portafogli, cellulari e quant'altro.

Le testimonianze sono parecchie, e giungono soprattutto dalla zona dei Castelli Romani. Il Messaggero, che sta seguendo il caso, parla di una vera e propria strage di gomme.

I ladri agiscono nei parcheggi pubblici, in particolar modo quelli dei supermercati, dove c'è un continuo via vai di vetture. Le vittime predilette sono le donne, spesso cariche di spesa.

Ultimamente molti casi sono stati registrati a Valmontone, e particolarmente colpita è stata via della Pace. Ai malviventi basta un attimo per "ripulire" la vittima, impegnata a pensare alla propria auto danneggiata e non ai suoi averi. Trovando l'auto con le gomme a terra, i malcapitati cittadini lasciano sportelli aperti, o borse sul cofano. E a quel punto cadono nella trappola.

" Ero entrata da Acqua e Sapone, parcheggiando la macchina davanti all'entrata dell'Eurospin, e all'uscita sinceramente non ho visto la gomma a terra per la fretta. Così sono partita. Mentre guidavo mi sono accorta che avevo la ruota destra anteriore a terra e sono andata dal gommista per ripararla ", è il racconto al Messaggero di una donna, ruiscita a salvarsi. "A quel punto proprio il titolare mi ha fatto notare che qualcuno l'aveva distrutta di proposito, bucandola, anche perché aveva lasciato l'impronta della mano sulla carrozzeria, appoggiandosi. Ho pensato ad un dispetto, ma poi quando ho saputo che è successo ad altre persone ho capito che si trattava di ben altro" .